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«Кощей» Живучий: российский мультфильм неожиданно возглавил прокат

Главный русский сказочный злодей теперь совсем не злодей
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Успех российского мультфильма «Кощей. Начало» — единственный приятный сюрприз уикенда. В период нерабочих дней кинотеатры закрылись в половине регионов, самые долгожданные релизы переехали на другие даты, и, как следствие, количество зрителей по сравнению с предыдущей неделей сократилось сразу на две трети — с 1,5 млн до 600 тыс. Единственная надежда кинотеатров — на то, что статистика заболеваемости пойдет на спад и режим ограничений не будет продлен.

Лучше без продленки

Еще в начале октября кинотеатры покорили психологическую планку: посещаемость превысила прошлогодние показатели за аналогичный период. В уикенд с 30 сентября по 3 октября было продано почти 4 млн билетов. И вот удар — в этот уикенд всего в районе 600 тыс. Как отмечает портал «Кинобизнес сегодня», сейчас в стране работают 55% кинотеатров и 45% кинозалов в 54 регионах. Иными словами, закрылась половина кинотеатров, но посещаемость упала более чем на 50%.

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— Увы, основные кинорынки остаются парализованными, а значит, речь идет прежде всего об убытках, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Однако мы рады, что в ряде регионов кинотеатры продолжают держать бокс-офис на плаву. Надеемся, что нам осталось переждать лишь один уикенд в изоляции, и мы сможем вернуться к привычному кинопоказу. Впереди много зрелищных новинок, ждущих своего часа.

Среди потенциальных хитов, которые смогут вернуть зрителей в кинотеатры, эксперт назвала такие фильмы, как российская военная экшн-драма «Летчик», комикс-блокбастер «Вечные» с Анджелиной Джоли, исторический эпик Ридли Скотта «Последняя дуэль» и другие релизы.

Царствует «Кощей»

Прокат, пусть не везде, но всё же идет, и лидером этого странного уикенда стал российский мультфильм «Кощей. Начало» — новая версия биографии главного злодея российских сказок. Как в свое время «Шрек» реабилитировал зеленых великанов, так и этот фильм сделал Кощея положительным персонажем — вместе с друзьями он должен спасти свое Дивноземское княжество от происков Белого призрака.

На ноябрьские праздники еще и накладываются школьные каникулы, поэтому обычно в это время здесь тесно от семейных релизов. Но локдаун прогнал всех конкурентов на другие даты. «Кощей» остался одним из немногих, кто остался и не прогадал. Мультфильм заработал 33 млн рублей — нестыдный старт для отечественной анимации и в нормальные времена.

— Сборы мультфильма «Кощей. Начало» можно рассматривать как крайне интересный кейс в пандемийных реалиях. Создатели не побоялись потерять основные рынки и сделали ставку на региональную аудиторию, понадеявшись, что зритель уже посмотрел всех конкурентов. И эта стратегия принесла отличный для общей ситуации результат. Другой российский мультфильм, стартовавший в похожий период в марте этого года, — «Ганзель, Гретель и Агентство магии» — в первый уикенд собрал сильно меньше (28 млн), — пояснила Ольга Зинякова.

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«Кощею» удалось оставить позади двух голливудских конкурентов — каждый заработал в районе 22 млн рублей. Чуть лучше выступил мультфильм «Неисправимый Рон» — про дружбу мальчика и неисправного робота — и сохранил вторую строчку (его общий бокс-офис — 135 млн). На третьем месте расположилась «Семейка Аддамс: Горящий тур», получившая от российских зрителей более 380 млн за три недели проката.

«Дракулов» ждет своего часа

Замыкают первую пятерку старые знакомые. Хоррор-экшн «Веном 2» с Томом Харди записал на свой счет еще 21 млн рублей и благополучно покорил рубеж в 2 млрд совокупных сборов. У Бонда результат поскромнее — почти 18 млн за выходные и более 750 млн за всё время проката — но в любом случае достойный.

А вот более свежие релизы подбили на лету. «Дракулов», черная комедия от создателей «Полицейского с Рублевки», свою вторую неделю закончила восьмой с кассой в 6 млн (теперь на ее счету 45 млн). Новинка, хоррор «Ледяной демон» с Глебом Калюжным, и вовсе стала девятой, заработав менее 4 млн. Но, возможно, еще не всё потеряно.

— Как только возможность посещения кинотеатров станет возможной во всех регионах, зрители неизбежно вернутся в кинотеатры и, разумеется, обратят внимание на все фильмы, которые удержались в репертуарной сетке, несмотря на нерабочие дни. Количество многообещающих новинок в репертуарных планах велико: первыми в сетке ноября появятся «Вечные» и «Летчик», и они мало пересекаются с аудиторией «Дракулова» и «Ледяного демона», а потому шанс добрать кассу у этих релизов есть, — отмечает эксперт.

Пока «Летчик» с Петром Федоровым — по мотивам реальной истории Героя Советского Союза Алексея Маресьева — еще стоит на дате 4 ноября, но, возможно, тоже, как и другие большие релизы, подождет лучших времен.

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