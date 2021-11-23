Выше «Неба»: российский прокат снова возглавили «Вечные»

«Вечные» — красочный фантастический кинокомикс от Marvel режиссера Хлои Чжао — уже вторую неделю подряд занимает верхнюю строчку таблицы проката. Долгожданная драма признанного мастера исторической реконструкции Ридли Скотта «Последняя дуэль» стартовала довольно вяло, но всё же у нее второе место. Тройку лидеров замыкает эстетская арт-буффонада Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан».

Дуэль проиграна

Зрители уже было примирились с засильем семейных релизов и многократно транслирующих один и тот же сюжет комикс-блокбастеров, но минувший уикенд порадовал их довольно неплохим выбором. Так, на значительном числе экранов вышли по крайней мере две яркие и рассчитанные на сугубо взрослую публику ленты: основанная на средневековой тяжбе историческая «Последняя дуэль» Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером и виртуозная абсурдистская черная комедия от автора «Отеля «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона «Французский вестник» с внушительным числом звезд — от Тимоти Шаламе до Тильды Суинтон.

Дебют драмы Ридли Скотта о мужском соперничестве и поруганной чести прекрасной дамы оказался не слишком впечатляющим — 59,8 млн рублей. Этот фильм уступил пальму первенства марвеловским «Вечным» Хлои Чжао (89,5 млн рублей) и занял второе место. «Вечные» же держатся на вершине прокатной таблицы уже вторую неделю.

Как рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, премьеру «Последней дуэли» сопровождали высокие ожидания. Их подпитывала обширная российская фан-база Ридли Скотта, не говоря уже о поддержке со стороны огромного числа поклонников тех звезд, которые задействованы в проекте.

— После «Гладиатора» зрители ждут от Ридли Скотта масштабных и зрелищных исторических реконструкций. Они были в предвкушении и сейчас. Но вместо того что должно было, по их мнению, быть на экране, они обнаружили сложную жизненную тему, облаченную в средневековые декорации, — сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Ольга Зинякова отметила, что, несмотря на это, фильм всё же получил позитивный «сарафан», поскольку «разговор о положении женщины важен вне зависимости от года или века».

Что касается «Вечных», возглавляющих российский прокат с 8 ноября — даты их премьерного показа, то, по оценке президента КАРО, в минувший уикенд они показали совсем небольшое падение, что свидетельствует о востребованности проекта.

Уроки французского и русского

В отличие от «Последней дуэли», старт новой картины Уэса Андерсона превзошел все ожидания. Уже на предпродажах этот, казалось бы, нишевый, эстетский арт-проект собрал 5,75 млн рублей. А за премьерную четырехдневку «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» заработал 55 млн. Это третье место чарта.

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» сравнивают этот результат с данными картины «Довлатов» (предпродажи — 6,5 млн рублей, стартовые сборы — 99 млн).

По наблюдению Ольги Зиняковой, в последнее время публика очень охотно принимает артовые релизы, и этому есть множество подтверждений.

— Фильм Уэса Андерсона не имел шансов пройти незамеченным. У режиссера — колоссальная фанатская база. К тому же в новой картине заняты Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Леа Сейду, — напомнила собеседница «Известий».

Другая явная удача уикенда — военная драма «Небо» Игоря Копылова, оказавшаяся на четвертой позиции чарта с 54,6 млн рублей. В основу фильма, созданного признанным режиссером-баталистом, легла документальная история сбитого над сирийско-турецкой границей осенью 2015 года российского бомбардировщика. В результате трагедии погиб его командир — подполковник Олег Пешков. В ленте Копылова реальные фамилии изменены, а роли российских военных сыграли Игорь Петренко, Иван Батарев, Илья Носков и Сергей Губанов.

Ольга Зинякова уверена, что успех картины объясняется актуальностью темы и репутацией автора.

— История, рассказанная в фильме «Небо», в свое время приковала к себе внимание не только всей России, но и мира. Новинке осталось немного, чтобы догнать результат предыдущей картины Копылова «Ржев», — отметила спикер.

Она добавила, что «высокобюджетное зрелищное патриотическое кино также успешно привлекает аудиторию в кинотеатры».

Другие новые незаурядные фильмы проявили себя на этих выходных более скромно. Перед уикендом в прокат вышли пронзительная драма Александра Зельдовича «Медея» — современное переосмысление античной трагедии; ставший событием в Локарно неонуар «протестного» Абеля Феррары «Нули и единицы», а также запомнившийся зрителям «Кинотавра» режиссерский дебют Евгения Марьяна «Молоко птицы» с Еленой Лядовой. Но упомянутые релизы, к сожалению, даже не вошли в первую десятку.

QR-барьер

В целом, по утверждению Ольги Зиняковой, по сравнению с прошлой неделей посещаемость кинотеатров и сборы подросли.

— Но в основном всероссийскую кассу держат на плаву именно Москва и Подмосковье, поскольку здесь для похода в кинотеатр не требуются QR-коды. В регионах обстановка более критическая, — сообщила эксперт.

Эти слова подтверждают и данные «Бюллетеня кинопрокатчика». Согласно его статистике, более 30% российских сборов в этот уикенд пришлось на Москву. Данное распределение, вероятно, связано как раз с тем, что QR-коды для посещения столичных кинотеатров не нужны. Обычно же доля столицы в национальном бокс-офисе колеблется в пределах 20–23%.

В настоящий момент обязательное наличие QR-кода для посещения кинотеатров введено в подавляющем большинстве субъектов РФ. Без кода, как уже отмечалось, можно пройти в кинозалы Москвы и Московской области, а также Алтая, Ингушетии, Сахалинской области, Ставропольского края и Ярославской области. В Москве QR-коды ввел только Центр документального кино, и то это случилось уже после выходных — в понедельник, 22 ноября.