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«Зов ада» против «Игры в кальмара»: кто переиграл корейский хит

Что обсуждают в ноябре зрители стримингов
Фото: Echo Lake Entertainment
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«Зов ада» против «Игры в кальмара»: кто переиграл корейский хит
2021-11-24 15:58:22">
2021-11-24 15:58:22
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Корейский хоррор на смену «Игре в кальмара», несколько убийств русского императора за одну серию, новый пушкинский Балда с его «щелчками», скандальный сериал про коррупцию, Стычкин с шизофренией, мультик по культовой видеоигре и блокбастер со Скалой Джонсоном — ноябрь оказался щедрым на скандальные премьеры на интернет-платформах. «Известия» рассказывают о самых ярких.

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Второго сезона пришлось ждать долго, и авторы постарались не разочаровать. Они сохранили гротескность точки зрения на происходящее, напоминающее о классических американских комедиях по мотивам русской литературы — «Любовь и смерть» Вуди Аллена и «Двенадцать стульев» Мэла Брукса. Во втором сезоне шуток, в том числе плоских, еще больше, чем в первом. Например, Петра III уже в первом эпизоде убивают несколько раз подряд, и каждый раз мы узнаем, что это был очередной специально отобранный двойник, а сам император жив, здоров и полон своеобразной любви как к Екатерине, так и к своему народу.

Петр ждет не дождется, когда Екатерина наконец родит ему наследника, а пока устраивает революцию и изобретает коктейль Молотова. Екатерина полна решимости поднять Россию с колен и сделать ее просвещенной и свободной, сколько бы крови для этого ни пришлось пролить. Во дворце царит полное безумие, дети играют в футбол отрубленными головами, один из них кричит Екатерине: «Bitch!». «Empress bitch!» — с благородной усмешкой поправляет она. Десять часов юмора позволяют взглянуть на нашу историю с неожиданной точки зрения и, возможно, что-то понять о нас самих.

«Сказки Пушкина. Для взрослых» (more.tv)

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К остротам про Екатерину и темнокожим русским аристократам все уже более-менее привыкли, но «Сказки Пушкина» — это действительно главный скандал сезона. От Михаила Зыгаря ожидали, что он скромно и как можно ближе к оригиналу перенесет действие классических сказок в современность и на этом остановится. А шоураннер пошел на риск и полностью переиначил смысл и содержание произведений, оставив не столько типажи, сколько архетипы. «Старухе» здесь можно быть молодой и красивой женщиной (Дарья Жовнер), потому что важнее всего, что у нее есть «старик» и есть алчность, она, как в известной рекламе, ask for more, то есть живет ровно так, как полагается нормальной современной женщине. Поэтому для нее на истории с «золотой рыбкой» оканчивается одна сказка — и начинается другая, она там тоже одна из главных героинь.

Сказать, что эксцентричные, гротескные и хулиганские «Сказки Пушкина» вызвали резонанс, — значит не сказать ничего. Шквал возмущенных отзывов и рецензий накрыл интернет, выяснилось, что с другими протосюжетами можно делать что угодно, а вот здесь было нельзя, что актеры играют плохо, что снято плохо, мораль оригинала утрачена. Но при этом каждую новую сказку ждут с огромным нетерпением, и пусть новый эпизод про Балду кажется несколько конформистским, потому что Поп заменен на полковника полиции, всё равно очень интересно наблюдать за тем, как движется публицистическая мысль автора. Репортаж со съемок «Сказок» здесь.

«Зов ада» (Netflix)

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Первое место в топе стриминга в 80 странах сразу после премьеры — Netflix всё просчитал, точнее не придумаешь. Как раз начала утихать популярность «Игры в кальмара», в хиты выбились другие новинки, и тут вдруг новый корейский сериал, да еще от режиссера уже культового «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо. Причем в сущности «Зов ада» не так уж сильно отличается и от «Поезда», и от «Кальмара», да и от «Паразитов» тоже. Формально жанры разные, но во всех случаях речь идет о едкой социальной сатире, рядящейся в слегка наброшенную накидку популярной формы повествования.

Стартовая сцена у «Зова ада» мало отличается от завязки миллиона хорроров. Сидит в кафе дрожащий парень, держит телефон, всматривается в часы на дисплее и явно чего-то с ужасом ждет. В назначенный момент из ниоткуда появляются три серых гориллообразных монстра, долго бьют несчастного и в итоге пожирают его, после чего опять исчезают. Выглядит дешево и не слишком убедительно, но Ён Сан-хо раскручивает эту ситуацию дальше. Люди в панике, они делятся видео этой и подобных «казней», строят версии. Всё большее влияние набирает секта, утверждающая, что это посланники ада приходят за грешниками. В обществе начинается сегрегация, охота на ведьм, взаимные обвинения и подозрения.

Как и в «Поезде», и «Кальмаре», самым страшным оказывается не внешнее зло, а раздоры среди людей, оказавшихся в положении жертв. Вечная тема, отсюда и популярность, хотя у сериала немало недостатков и выглядит он как заявка на полноценную «вселенную» во втором сезоне.

«Чиновница» (KION)

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Режиссер Оксана Карас — о коррупции, инфантилизме и вере в людей

Долгожданный сериал Оксаны Карас (интервью с ней — здесь) оказался куда менее радикальным, чем можно было рассчитывать, но с каждым эпизодом он становится всё более захватывающим. Постепенно привыкаешь к тому, что персонажи по новой моде не ругаются матом и не курят и что проблема коррупции тут рассмотрена несколько локально и схематично. Всё это никак не умаляет того, что фильм великолепно сыгран, в сюжете много неожиданных поворотов, в том числе смерть главных героев в разгар действия (этот прием становится всё более модным в мире сериалов).

Виктория Толстоганова играет провинциальную чиновницу Минздрава, которая уже много лет спокойно принимает откаты и живет в свое удовольствие, пока ее мать не умирает от контрафактного лекарства. Чиновница меняет свое отношение к взяткам и объявляет войну крупному местному фармабизнесмену, представителя которого играет Алексей Агранович, муж Толстогановой в жизни и главный враг на экране. Героине придется многое потерять на ее пути и каждый раз спрашивать себя, чем она может пожертвовать в войне, в которой, похоже, обречена на поражение. Коррупция пропитывает здесь всё пространство, и трудно найти человека, который никак ей не причастен. В качестве параллельной линии дано следствие опергруппы, которая пытается вскрыть преступную схему, следит за всеми разом, но никак не может поймать взяточников с поличным. Естественно, молодой оперативник под прикрытием не может не влюбиться в героиню Толстогановой, и тут стоит сказать, что «Чиновница» — это мелодрама в не меньшей степени, чем триллер о коррупции.

«Вне себя» (PREMIER)

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PREMIER в этом сезоне предложил что-то вроде диптиха: сначала Евгений Стычкин выпустил свой режиссерский дебют «Контакт», но не стал сниматься там сам. Интервью об этом сериале и не только о нем можно прочесть здесь. Теперь он исполнитель главной роли в другом сериале, и тоже довольно громком. «Вне себя» напоминает суперхит российского проката 15-летней давности «Живой» Александра Велединского — там солдат после Чечни бродил по столице в сопровождении призраков двух погибших сослуживцев. У персонажа Стычкина тоже есть пара призраков поблизости — его жена и ее любовник, которых великолепно играют Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Но проблема протагониста в том, что на самом деле призраков вокруг него куда больше, он сам давно диагностировал у себя сильнейшую шизофрению, но помощи ему почему-то оказать никто не может. Более того, у него еще и провалы в памяти, и он никак не может понять, почему какие-то бандиты охотятся за ним и требуют вернуть нереальные деньги. Герою известно лишь, что до амнезии он был финансовым авантюристом, так что должок за ним, возможно, имеется, и не один. Теперь ему нужно либо найти выход из этой ситуации, либо погрузиться в тотальное безумие, либо успокоиться и дать себя убить, причем он этот вариант, похоже, не исключает.

«Аркейн» (Netflix)

Что наша жизнь — «Игра в кальмара»: кому не нравится корейский хит
Как вымысел превращается в реальность

Когда вышел сериал «Игра в кальмара», о нем, пусть и не сразу, но очень быстро заговорили все. Поначалу смущало, что речь идет о корейской продукции, но лед уже был сломан «Паразитами», которые не так давно получили все мыслимые призы от «Золотой пальмовой ветви» до «Оскара». А вот когда на этой же онлайн-платформе «Игру в кальмара» сменил другой суперхит, об этом многие издания всё же растерянно промолчали. Не помогли не ультравысокие показатели по странам, ни такие же рейтинги у зрителей, сериал «Аркейн» по-прежнему воспринимается как нечто нишевое. Не помогли усилия по рекламе Netflix, который даже транслировал трейлер сериала на дубайский небоскреб Бурдж-Халифа.

Причин здесь две. Во-первых, «Аркейн» сделан по мотивам популярной видеоигры, что сразу в глазах многих зрителей отбрасывает имидж проекта далеко назад. К проектам по играм публика относится недоверчиво, и оснований для этого достаточно. Во-вторых, «Аркейн» — мультсериал, пусть и с рейтингом 16+. Мультики — это ведь несерьезно, не так ли? Однако рейтинги говорят об обратном, да и достаточно пересилить себя и посмотреть хотя бы один из многочисленных трейлеров сериала, чтобы понять, насколько красочный и динамичный мир создан в «Аркейн». Сюжет сериала основан на злоключениях сестер-авантюристок Вай и Паудер, которые ограбили с друзьями научную лабораторию и запустили цепь опасных и очень опасных событий.

«Красное уведомление» (Netflix)

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Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот в самом дорогом проекте Netflix за всю историю платформы — бюджет от $160 млн до $200 млн. Нет, это не сериал, а полнометражный фильм, немного в стиле «Индианы Джонса» или «Арсена Люпена». Герои Рейнольдс и Гадот соревнуются за звание самого разыскиваемого похитителя драгоценностей в мире, огромный фэбээровец пытается их обоих поймать, а все вместе они охотятся за драгоценными яйцами Клеопатры.

Авторы фильма попытались создать идеальный коктейль из идеальных ингредиентов. Чтобы было и про приключения, и про кражи, и про погони с перестрелками, чтобы бадди-муви с двумя великолепными актерами комедийных экшенов, чтобы Чудо-Галь Гадот была то в купальнике, то в дорогих нарядах. Для российского зрителя небольшой бонус — часть действия происходит у нас в стране, в охраняемой ОМОНом тюрьме. Проблема фильма в том, что вышел он онлайн, хотя такого рода аттракционы предназначены для большого экрана в переполненном зрительном зале. Дома же «Уведомление» не доходит до своего адресата, зритель Netflix привык к более осмысленному контенту, так что в данном случае стриминг скорее просчитался. С другой стороны, число просмотров у фильма уже подошло к 300 млн часов (Netflix считает не часы, а разы, но примерно можно и разы прикинуть), а это ведь в конечном счете для бизнеса важнее всего.

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