Персонаж нон грата: Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме-сериалы

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал и добился удаления более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, которые изобилуют жестокими сценами, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там не уточнили названий конкретных произведений, но сказали, что все они были признаны российским судом запрещенными к распространению на территории страны материалами. В РКН подчеркнули, что существует риск перенятия подростками жестокого поведения персонажей. Знатоки японской мультипликации отмечают, что Россия — не единственная страна, которая пытается ограничить распространение аниме.

Посмотрели и хватит

На сегодня было выявлено и заблокировано или удалено владельцами интернет-ресурсов более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с признанными запрещенными мультипликационными и аниме-сериалами, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. В 2020 году таких заключений не было, отметили в регуляторе.

— С марта 2021 года в Роскомнадзор поступил ряд судебных решений в отношении мультипликационных и аниме-сериалов. В рамках Единого реестра (реестр запрещенного контента. — «Известия») ведется системная работа по выявлению и удалению запрещенных к распространению на территории РФ материалов такой направленности, — сообщили в РКН.

Ведомство не публикует названия произведений, которых коснулись ограничения, но отмечает, что их несколько десятков («Известия» ознакомились с частью списка).

В 2021 году СМИ писали о серии судебных процессов, на которых ряд аниме-сериалов признали запрещенными . Например, в январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение «Тетрадей смерти» и «Инуяшиков» . В июле эта же участь (по решению Октябрьского районного суда Петербурга) постигла еще группу мультфильмов, в числе которых оказались « Ад Данте: Анимированный эпос», Happy tree friеnds и др.

Персонаж нон грата Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Richard Atrero De Guzman

По словам экспертов, принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные же удалили материалы самостоятельно. Например, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин из легальных ресурсов основным распространителем аниме в России называл сервис Crunchyroll. На других платформах аниме занимает небольшую нишу, сказал эксперт. Он уверен, что все легальные онлайн-платформы удалили запрещенные материалы.

— РКН осуществляет контрольно-надзорную функцию в структуре исполнительной власти. Ведомство обеспечивает решение суда, которым тот или иной контент признан запрещенным в РФ. Если аниме было внесено в Реестр запрещенной информации, то все платформы должны его удалить. В противном случае РКН находит эти ссылки и блокирует самостоятельно, — сказал Алексей Бырдин.

Журналист DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семен Костин подтвердил, что большинство произведений, которые, согласно публичной информации, попали под запрет, в России никогда легально не распространялись.

«Известия» не обнаружили на русскоязычной версии Crunchyroll ни одного мультсериала из списка РКН. Ранее СМИ писали, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» удалил по запросу ведомства сериал «Токийский гуль». Однако часть запрещенных мультсериалов всё еще можно воспроизвести на пиратских ресурсах и найти на торрентах.

За дело

В РКН отметили, что в заблокированных произведениях изображается процесс нанесения увечий, несовместимых с жизнью, демонстрируются сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел. Такой контент может нести для подростков высокий потенциал рисков идентификации себя с подобными персонажами и их действиями , считают в ведомстве.

— Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная , — сказали в пресс-службе регулятора.

Персонаж нон грата Фото: ТАСС/ZUMA Press/NurPhoto/Jordi Boixareu

Там добавили, что содержащиеся сцены насилия и жестокости в представленных произведениях могут нанести существенный вред духовному развитию и психоэмоциональному состоянию подростков, что впоследствии может привести к деструктивным моделям их поведения.

Член общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева согласна, что в определенных обстоятельствах жестокое аниме может негативно влиять на психику подростков.

— Всё зависит от объема потребляемого материала и частоты сеансов. Если подросток смотрит аниме постоянно, то это может наносить вред его психике. Разовые же просмотры оказывают несущественное влияние, — сказала эксперт.

Впрочем, вопрос жестокости в мультфильмах беспокоит психологов во всем мире, добавила она. Семен Костин напомнил: в других странах власти тоже пытались ограничить распространение некоторых аниме-произведений. Речь как о блокировке «Покемонов» в Саудовской Аравии, так и о единичных случаях блокировок эротического аниме в Новой Зеландии. Что касается жестокости в аниме, то, по словам Костина, тренд на изображение ультранасилия сходит на нет даже в Японии.