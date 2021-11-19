 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны запустило спецпроект к годовщине наступательной операции «Уран»
Общество
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в Москве
Армия
В ВС России начался День ракетных войск и артиллерии
Мир
Байден подтвердил рассмотрение вопроса о бойкоте Олимпиады в Пекине
Мир
В ФРГ заявили о нежелании РФ вести встречи в нормандском формате
Мир
Турецкие СМИ сообщили о смерти Гюлена
Мир
Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
Общество
Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель
/

Персонаж нон грата: Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме-сериалы

Почему мультфильмы попали в черный список
Фото: Getty Images/In PIctures/Mike Kemp
Главный слайд
Начало статьи
Персонаж нон грата: Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме-сериалы
2021-11-18 17:26:23">
2021-11-18 17:26:23
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал и добился удаления более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, которые изобилуют жестокими сценами, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там не уточнили названий конкретных произведений, но сказали, что все они были признаны российским судом запрещенными к распространению на территории страны материалами. В РКН подчеркнули, что существует риск перенятия подростками жестокого поведения персонажей. Знатоки японской мультипликации отмечают, что Россия — не единственная страна, которая пытается ограничить распространение аниме.

Посмотрели и хватит

Удаляй и здравствуй: Роскомнадзор добился блокировки хештегов «синего кита» в TikTok
Приведут ли новые нормы по «самоконтролю» соцсетей к кратному сокращению противоправного контента

На сегодня было выявлено и заблокировано или удалено владельцами интернет-ресурсов более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с признанными запрещенными мультипликационными и аниме-сериалами, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. В 2020 году таких заключений не было, отметили в регуляторе.

С марта 2021 года в Роскомнадзор поступил ряд судебных решений в отношении мультипликационных и аниме-сериалов. В рамках Единого реестра (реестр запрещенного контента. — «Известия») ведется системная работа по выявлению и удалению запрещенных к распространению на территории РФ материалов такой направленности, — сообщили в РКН.

Ведомство не публикует названия произведений, которых коснулись ограничения, но отмечает, что их несколько десятков («Известия» ознакомились с частью списка).

В 2021 году СМИ писали о серии судебных процессов, на которых ряд аниме-сериалов признали запрещенными. Например, в январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение «Тетрадей смерти» и «Инуяшиков». В июле эта же участь (по решению Октябрьского районного суда Петербурга) постигла еще группу мультфильмов, в числе которых оказались «Ад Данте: Анимированный эпос», Happy tree friеnds и др.

Персонаж нон грата
контент
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Richard Atrero De Guzman
Шутки и пристав: почему «Муз-ТВ » обвинили в пропаганде ЛГБТ
Эксперты Роскомнадзора доказали, что телеканал нарушил федеральный закон

По словам экспертов, принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные же удалили материалы самостоятельно. Например, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин из легальных ресурсов основным распространителем аниме в России называл сервис Crunchyroll. На других платформах аниме занимает небольшую нишу, сказал эксперт. Он уверен, что все легальные онлайн-платформы удалили запрещенные материалы.

— РКН осуществляет контрольно-надзорную функцию в структуре исполнительной власти. Ведомство обеспечивает решение суда, которым тот или иной контент признан запрещенным в РФ. Если аниме было внесено в Реестр запрещенной информации, то все платформы должны его удалить. В противном случае РКН находит эти ссылки и блокирует самостоятельно, — сказал Алексей Бырдин.

Журналист DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семен Костин подтвердил, что большинство произведений, которые, согласно публичной информации, попали под запрет, в России никогда легально не распространялись.

Ложный свет: РКН ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов
Какие темы стали самыми популярными этой осенью

«Известия» не обнаружили на русскоязычной версии Crunchyroll ни одного мультсериала из списка РКН. Ранее СМИ писали, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» удалил по запросу ведомства сериал «Токийский гуль». Однако часть запрещенных мультсериалов всё еще можно воспроизвести на пиратских ресурсах и найти на торрентах.

За дело

В РКН отметили, что в заблокированных произведениях изображается процесс нанесения увечий, несовместимых с жизнью, демонстрируются сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел. Такой контент может нести для подростков высокий потенциал рисков идентификации себя с подобными персонажами и их действиями, считают в ведомстве.

— Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная, — сказали в пресс-службе регулятора.

Персонаж нон грата
поведение
Фото: ТАСС/ZUMA Press/NurPhoto/Jordi Boixareu
Царство без теней: в Роскомнадзоре сообщили о блокировке еще шести VPN-сервисов
Почему использование этих программ может быть опасно

Там добавили, что содержащиеся сцены насилия и жестокости в представленных произведениях могут нанести существенный вред духовному развитию и психоэмоциональному состоянию подростков, что впоследствии может привести к деструктивным моделям их поведения.

Член общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева согласна, что в определенных обстоятельствах жестокое аниме может негативно влиять на психику подростков.

— Всё зависит от объема потребляемого материала и частоты сеансов. Если подросток смотрит аниме постоянно, то это может наносить вред его психике. Разовые же просмотры оказывают несущественное влияние, — сказала эксперт.

Впрочем, вопрос жестокости в мультфильмах беспокоит психологов во всем мире, добавила она. Семен Костин напомнил: в других странах власти тоже пытались ограничить распространение некоторых аниме-произведений. Речь как о блокировке «Покемонов» в Саудовской Аравии, так и о единичных случаях блокировок эротического аниме в Новой Зеландии. Что касается жестокости в аниме, то, по словам Костина, тренд на изображение ультранасилия сходит на нет даже в Японии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021