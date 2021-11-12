Ложный свет: РКН ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов

Доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверной информацией Роскомнадзор ограничил с 1 сентября 2021 года, сообщили «Известиям» в федеральной службе . Там уточнили, что наиболее распространенными темами стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере. Большое число фейков о коронавирусе появилось в период ноябрьских выходных, подтвердили «Известиям» в Лиге безопасного интернета . В Госдуме считают, что распространение ложных сведений опасно для жизни и здоровья россиян, а в Общественной палате перечислили топ-5 самых популярных фейков последних месяцев .

Тысяча и один фейк

Наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере . Об этом «Известиям» сообщили в Роскомнадзоре, добавив, что с сентября был ограничен доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными сведениями.

— Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь , — добавили в службе.

В Лиге безопасного интернета «Известиям» также рассказали о росте количества фейков, связанных с COVID-19, в нерабочие ноябрьские дни.

Ложный свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Во время выходных была некоторая волна по поводу того, что будут продлеваться ограничительные меры. Поднимались видеоролики 2020 года с выступлениями целого ряда глав регионов, которые выдавались за заявления 2021-го. Раздували панику, что локдаун продлится , — привела пример «Известиям» член ОП, директор «Лиги» Екатерина Мизулина.

Она также отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений . Среди них — не только информация о локдауне и ограничениях, но и фейки о массовой эвакуации населения в пункты временного размещения , рассказала Мизулина. По ее словам, необходима более эффективная работа по информированию граждан о происходящей ситуации. «Из-за того, что людям не объясняют определенные вещи, эти фейки и появляются», — резюмировала специалист.

Справка «Известий» 1 апреля 2020 года президент подписал закон о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о коронавирусе), если это привело к тяжким последствиям. Он предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы — до трех лет. Если же ложная информация, распространенная гражданином, повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия, то штраф составит от 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Опасные последствия

В Госдуме распространение недостоверных сведений о коронавирусе назвали опасным для жизни и здоровья россиян .

— Сейчас люди очень активно читают информацию в интернете, на который почти все уже перешли с бумажных носителей. Сайты и социальные сети — одни из основных источников новостей сегодня. Все эти фейковые антивакцинные сообщения негативно влияют на людей. Работа по закрытию и блокировке таких сведений должна быть продолжена и усилена , — рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ложный свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Похожего мнения придерживаются и в думском комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

— Тема COVID-19 стала очень спекулятивной, поэтому любая информация нуждается в проверке. Очевидно, что власть заинтересована в максимальной безопасности людей и предпринимает для этого меры. Но проблема в том, что часто население не верит властям в таких вопросах. Поэтому рождаются разные слухи и домыслы, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Александр Ющенко.

По его словам, недостоверные сведения распространяются не только о коронавирусе, но и вокруг большинства сфер жизни человека. Согласились с этим и в Общественной палате, где перечислили и другие темы, по которым россиян дезинформировали в последние месяцы.

— Если смотреть по темам осени, то, конечно, самая популярная — коронавирус. На втором месте фейки по выборам , о которых мы уже забыли, но их было очень много по объему. Финансово-кредитная тематика на третьем, далее идут ложные сообщения о переписи населения. Замыкают топ-5 фейки, связанные с терроризмом в школах , — рассказал «Известиям» первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.