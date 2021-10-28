Шутки и пристав: почему «Муз-ТВ » обвинили в пропаганде ЛГБТ

В Басманный суд Москвы поступил протокол о совершении 4 июня 2021 года административного правонарушения в ходе вручения премии «Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало света». Причиной стало появление поп-певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин и мужчин в женских платьях , а «сами исполнители вели себя как влюбленная пара», что дало повод зрителям интерпретировать этот перформанс как «гей-свадьбу». Как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, распространение подобной информации в РФ запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции «18+» в ночное время (после 23:00 по местному времени). Согласно статье 6.21 КоАПа, телеканалу грозил штраф в миллион рублей или приостановка работы на срок до 90 суток. Но ведомство ограничилось письменным предупреждением и направило предписание руководству «Муз-ТВ» с требованием устранить выявленные нарушения. «Известия» ознакомились с копией протокола РКН и побеседовали с юристами и представителями шоу-бизнеса.

Снова замужем

Протокол, поступивший в Басманный суд, составлен по итогам внеплановой проверки. По результатам экспертизы выявлен факт гей-пропаганды, запрещенной для детей (нетрадиционные сексуальные отношения и отрицание семейных ценностей). Прецедентом для разбирательства послужили «приколы» в дневном эфире Киркорова, Давы и Нагиева: первая запись демонстрировалась в час дня, вторая в половине четвертого. Эксперты Роскомнадзора сочли это нарушением Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Что именно было показано в телеэфире, подробно описывает протокол Роскомнадзора.

Шутки и пристав Певец Филипп Киркоров (справа) и блогер Давид Манукян (Дава) перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Подъезжает черная машина, из нее выходит молодой человек в брючном костюме (в зеленой жилетке, черном пиджаке и розовых брюках) с длинными волосами и макияжем, накрашенными ногтями, в образе, культурально в России не соответствующем образу мужчины традиционной половой ориентации, выраженно подчеркивающем и демонстрирующем традиционные женские особенности».

Ведущий Дмитрий Нагиев представляет его как Алексея Жидковского, добавляя: «Господи, какая красота». Жидковский отвечает, что сегодня прекрасно себя чувствует, и просит обратить внимание на его макияж, «привлекая внимание к демонстрируемому образу, его мимика и жесты женственные», — подчеркивается в протоколе.

Затем ведущий интересуется, давно ли Жидковского били, на что молодой человек отвечает, что его не били ни разу, в это момент в видеоряде крупным планом показывают детали его одежды и обувь, ведущий благодарит его за «необычность» образа.

В тот же день, несколькими часами позже, «Муз-ТВ» показывает другой, отмеченный в протоколе эфир: «Двое мужчин подъезжают в кабриолете, на капоте машин лежат букеты цветов, ведущий представляет их: «Филипп Киркоров и Дава», они выходят из машины. Филипп Киркоров, одет в белый костюм, Дава — в черный с бабочкой, за машиной идут несколько мужчин с обнаженными торсами и розами в руках».

Затем Нагиев начинает кричать «Горько», как подчеркивается в изученном «Известиями» документе, «психологически акцентируя внимание зрителя на ассоциации демонстрируемого видеоряда со свадьбой, привлекая позитивное внимание к мужчинам с существенными признаками межличностных отношений, культурально нетрадиционных в России для мужчин между собой».

На пару летят конфетти, Киркоров и Дава смеются, «демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладет руку на плечо другому, затем берет его слева под руку».

Затем в ходе диалога с ведущим Киркоров сообщает, что он одет в свадебное. Дава говорит, что сегодня он будет дарить любовь всем.

Но и этого мало. В кадре возникает Ксения Собчак и заявляет: «После Ольги Бузовой начнешь интересоваться мужчинами, это логично и честно». Нагиев соглашается и отмечает, что, возможно, это какая-то травма.

Страсти подогревает Киркоров, который говорит, что «любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, всё во имя любви, и это правильно».

Эта фраза, как подчеркивается в протоколе Роскомнадзора, «имплицитно указывает на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

А сейчас для куражу

На запрос «Известий» в пресс-службе «Муз-ТВ» не ответили, представители Филиппа Киркорова также не ответили на звонки. Мнения представителей шоу-бизнеса по поводу случившегося разделились.

— Сегодня существует феноменальное явление. Некоторые артисты стали мегаизвестными за счет вызова, ерничества, скоморошества, — напомнил «Известиям» композитор Илья Резник. — Своей нецензурной бранью, моральной неопрятностью, вызывающим бескультурьем, отсутствием интимного стыда они бросают вызов всем нам — обществу, нации.

По мнению Ильи Резника, такие шутки пропагандируют бесовщину, наркотический угар и ведут к деградации.

— То, что творится на фестивалях «Муз-ТВ» — преступление, а зло должно быть наказуемо, — резюмировал композитор .

С композитором согласился и продюсер Иосиф Пригожин.

— Многие блогеры и представители шоубиза взяли за принцип «а сейчас для куражу я вам попу покажу». К сожалению, сегодня очень трудно сделать себе имя благодаря музыкальным талантам. Без хайпа ничего не работает, — сказал он «Известиям».

Шутки и пристав Продюсер Иосиф Пригожин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Продюсер также напомнил, что людей нетрадиционной ориентации на таких фестивалях всегда было достаточно, просто раньше они вели себя скромнее и зритель их просто не замечал.

— Просто сегодня без эпатажа ты останешься безликой серой мышкой, но почему свой лик можно показать только таким образом? — задается вопросом Иосиф Пригожин.

С точки зрения сексологии, такой контент, каким бы раздражающим он не выглядел, не может склонить несовершеннолетних к нетрадиционным отношениям.

— Вопросы определения половой принадлежности заложены природой. Никого невозможно никуда перетянуть эпатажным появлением на публике . Все эти кульбиты могут привлечь внимание, в какой-то степени с этим можно поиграть, подражать, а какие-то серьезные трансформации такие шоу произвести не могут. Детская психика воспринимает это как представление, прикол, как хайп артистов. Я не вижу ничего опасного в эпатажном выходе звезд, — отметил в беседе с «Известиями» психолог-сексолог Илья Шабшин,

Эксперт отметил, что пропагандой нетрадиционных отношений могли бы стать достаточно откровенные рассказы авторитетных для подростков людей про свою половую жизнь.

— Например, где звезда в положительном ключе рассказывает, какое удовольствие испытывает от нетрадиционных отношений. А такое шоу дети воспринимают как хайп и гонку за лайками. Вроде свадьбы Собчак и Богомолова в катафалке.

Специалист добавил, что подобные обвинения выдвигаются, из-за того что у контрольных органов нет четкого понимания, что же все-таки может повлиять на подростков, а что нет. Отсюда и перестраховка .

Не та собака, что лает

Как разъяснила «Известиям» руководитель практики уголовного и административного права «Amulex.ru» Любовь Шебанова, «насколько применимы меры ответственности именно в этой ситуации, должен разобраться суд».

— На практике одного мнения должностных лиц, составивших протокол, может быть недостаточно для привлечения к ответственности. Как правило, по делам такой категории должна быть проведена экспертиза на предмет [того], может ли эта конкретная публикация вызвать интерес к однополым отношениям у детей, навязать им нетрадиционные установки, — отметила юрист в беседе с «Известиями».

Любовь Шебанова также подчеркнула, что значение будет иметь и цель размещения публикации, а для ее определения — время и способ, а также комментарии, в том числе от несовершеннолетних, после опубликования. По ее мнению, «любая демонстрация однополых союзов просто так не может быть признана их пропагандой, противоправными могут признаваться только такие, целью которых является популяризация или навязывание несовершеннолетним таких отношений».

Эксперт напомнила, что закон, устанавливающий запрет, безусловно подлежит к применению ко всем, тем более это касается СМИ, имеющих популярность у зрителей и слушателей.

— Насколько правильный вывод сделали должностные лица, то есть нарушен ли этот запрет, предстоит разобраться только суду. Вполне допускаем что при отсутствии должных возрастных ограничений на просмотр и наличии пропаганды, телеканал может быть привлечен к ответственности, — предположила Любовь Шебанова.

С юристом согласился главный редактор информационного агентства ИнтерМедиа Евгений Сафронов, отметивший, что пропаганда нетрадиционной ориентации в институтах массовой культуры хотя и запрещалась в ряде стран законодательно, определить, что именно ею является, не так просто.

Шутки и пристав Ведущие Александр Ревва и Анастасия Ивлеева во время церемонии вручения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 20/21.Начало света» Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Что касается премии «Муз-ТВ», то проблема была в возрастном маркере 16+, не предусматривающем пропаганду нетрадиционных отношений, которая была доказана экспертами. На афишах зрелищного мероприятия стоял маркер 6+, но здесь претензий быть не могло — все спорные моменты зафиксированы за пределами зрительного зала и попали лишь в видеозапись, — заметил Евгений Сафронов.

Он предположил, что можно ожидать оспаривания телеканалом выводов экспертов Роскомнадзора.

— Экспертиза такого толка вполне могла бы запретить детям смотреть намного более фривольные по видеоряду «В джазе только девушки» или «Здравствуйте, я ваша тетя», — рассуждает Евгений Сафронов. — Однако канал предпочел промолчать.

Эксперт объяснил это тем, что Роскомнадзор ограничился наилегчайшим наказанием — предупреждением и предписанием устранить нарушение, не был назначен даже денежный штраф.

— Можно смело утверждать, что вся эта история только повысила рейтинг телеканала, как это нередко бывает в таких случаях, — заключил Евгений Сафронов.

Эксперт напомнил, что пропаганда нетрадиционной ориентации в институтах массовой культуры нередко запрещалась в ряде стран либо законом, либо авторитетным общественным документом. К примеру, в Германии 1930-х наряду с уголовным преследованием геев де-факто была запрещена и пропаганда («заражение через пример»). В США, согласно п. 4 «Кодекса Хейса», не являвшегося законом, но практически обязательного для исполнения киноиндустрией, еще в 1927 году прямо запрещалось «выведение (в сюжете) сексуальных извращений». Кодекс был отменен только в 1960-х, но борьба за общественную нравственность в США продолжается по сей день. В частности, можно вспомнить скандальное движение Save Our Children в 1970–1980-х — тогда дошло даже до референдума.