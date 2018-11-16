Искусство без мата: Владимир Мединский определил приоритеты культуры

Одним из ключевых событий первого дня VII Санкт-Петербургского международного культурного форума стала лекция министра Владимира Мединского, прошедшая в рамках открытого лектория «Культура 2.0». «Известия» зафиксировали наиболее интересные моменты мероприятия и попросили известных деятелей театра и изобразительного искусства прокомментировать сказанное главой ведомства.

Культуру — в регионы

В петербургский Манеж публика начала прибывать задолго до лекции. Почти у всех, судя по разговорам в фойе, к спикеру имелись вопросы и предложения. Появившись в лекционном амфитеатре, министр стремительно направился к трибуне и, не тратя времени на вступительные пассажи, приступил к рассказу о современной российской культуре. За спиной докладчика вспыхнул экран с броской надписью «Культура — национальный проект» и полились факты, цифры, графики, имена.

В первую очередь министр заявил о направленности политики Минкультуры на регионы. «Мы развеем представление о том, что наше ведомство — Министерство культуры Большого и Мариинского театров», — пошутил он и привел примеры многогранной деятельности в отечественных городах и весях. По словам спикера, раньше ведомство дистанцировалось от поддержки местных домов культуры, а теперь она оказывается в полном объеме, причем на очереди сотни таких домов. В поле внимания министерства также входят региональные детские театры, виртуальные кинозалы и, наконец, амбициозный проект создания культурно-образовательных кластеров с музейно-выставочными комплексами, кинотеатральными залами, лекционными зонами. В скором времени заработают три таких объекта — на дальневосточном острове Русский, в Севастополе и Калининграде. «Закипает культурная жизнь», — оптимистично резюмировал министр.

ВЦИОМ одобряет

Отчитался он и об уже традиционных успехах кино и музейного дела («Мы — единственная страна мира, которая гарантирует детям до 16 лет бесплатное посещение всех музеев»), после чего попенял руководству Санкт-Петербурга за то, что оно до сих пор не присоединилось к этой программе.

Под заголовком «Музеи — всем и каждому» на экране вспыхнули результаты посещаемости российских музеев, где по количеству посетителей лидирует Петергоф. А под надписью «Театральный бум» — аналогичный рейтинг театров, который возглавила Мариинка. В развитие темы регионов министр не преминул напомнить о федеральной программе «Большие гастроли», в рамках которой случаются удивительные вещи. Так, на Чукотке впервые в истории этого края выступил профессиональный театральный коллектив, и не абы какой, а старейший в нашем отечестве ярославский Театр имени Федора Волкова.

Далее министр говорил о поддержке молодых талантов, внедрении цифровых технологий, продвижении и имидже русской культуры за рубежом. Сейчас в списке ЮНЕСКО Россия занимает девятое место, что, по словам спикера, несправедливо: культурных объектов, внесенных в этот реестр, должно быть больше. «Мы над этим работаем, — подчеркнул Владимир Мединский. — Понимаем, что без разрешения ЮНЕСКО в этих строениях и гвоздь вбить будет нельзя, но это гарантия того, что будущие поколения ничего не испортят». После отчета о строительстве и реставрации министр было заявил, что на сегодня все, но тут же поправился: «Нет, не все! — и извлек из кармана бумагу: — Вот, вчера получил последние данные ВЦИОМа». Согласно прочитанным выдержкам, 40% опрошенных лучшим досугом назвали театр, а около 66% положительно оценивают деятельность Министерства культуры. «Себя не похвалишь, так кто же?» — философски заметил докладчик и предложил переходить к вопросам, «если они есть».

Проблема речи

Вопросы не заставили себя ждать. По старинной отечественной традиции люди обращались к высокому начальству с надеждой, что оно разрешит, сделает, накажет. Министр мягко, но твердо развеивал эти чаяния.

На требование разобраться наконец с матерщиной на театральной сцене докладчик ответил, что не имеет права влиять на «нездорово либеральных худруков», которые думают, что несут на сцену жизнь. Однако предложил универсальный рецепт — воспитывать детей таким образом, чтобы они не воспринимали жизнь в неразрывной связи с нецензурной лексикой.

Тема мата на сцене традиционно вызывает бурные споры представителей артистической среды. Так, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев сказал «Известиям», что в спектаклях его театра мата нет и сам он не использует мат ни в жизни, ни в спектаклях. Но, по словам худрука, это совершенно не означает, что не должно быть театров и направлений, свободных от ограничений такого плана.

— В залах, где более 500 мест с бархатными креслами и позолоченными порталами, мату не место. Но когда я иду в менее пафосные места, меня ненормативная лексика нисколько не смущает, — отметил худрук.

Впрочем, как и министр, Евгений Писарев против цензуры.

— Эти тексты выдумывают не театры, а сегодняшние писатели, — подчеркнул режиссер. — Кого же в данном случае предлагается цензурировать — Сорокина?

Равнение на основоположников

Вопрос про мат был не единственной дискуссионной репликой из зала. Руководительница частного балетного театра просила перевести ее коллектив в статус государственного. На это министр отметил, что рост числа гостеатров его не радует и вспомнил Станиславского и Немировича-Данченко, которые не претендовали на государственный грант, а «сами справились вместе с меценатом Морозовым и актрисой Андреевой».

При этом докладчик подчеркнул, что ведомство готово поддерживать отдельные интересные проекты («подавайте заявки»), и в качестве примера привел петербургский Театр имени Андрея Миронова, нашедший оптимальный баланс между частным и государственным финансированием.

После лекции своими соображениями по этому вопросу с «Известиями» поделился Рудольф Фурманов, худрук упомянутого министром театра.

— Мне кажется, у нас в стране должно быть несколько бюджетных театров, которые бы полностью финансировались государством, а остальные коллективы должны быть на субсидиях. Такие театры будут считаться негосударственными, и размер их субсидии будет зависеть от качества спектаклей, — отметил народный артист. — Я считаю, что хватит сосать деньги у государства. Я против такого количества бюджетных театральных организаций.

На вопрос, почему по телевидению показывают программы, ведущие к нравственной деградации, а министерство бездействует, Владимир Мединский ответил вопросом: «Вы хотите, чтобы мы занялись цензурой? Она запрещена Конституцией, да и ТВ нам не подчиняется». В отношении смежных культурных сфер спикер заметил, что единственный способ повлиять на контент — не давать деньги на сомнительные проекты: «Выгодно снимать про ментов и бандитов. А мы системно начали поддерживать исторические сериалы. Попробуйте найти среди этих фильмов ведущий к нравственной деградации».

Вперед, к передвижникам

Предложение поддержать художников, сидящих без госзаказов, тоже вызвало вопрос. «А вы хотите, чтобы мы взяли их на зарплату? Всегда были художники востребованные и невостребованные», — парировал министр.

Проблема госзаказа имеет много аспектов, отметил в разговоре с «Известиями» Александр Цигаль, академик-секретарь отделения скульптуры Российской академии художеств.

— Художник работает только потому, что он не может не работать. Это его внутренняя потребность, — подчеркнул он. — Госзаказ, увы, не зависит от художника. Если он не сможет работать так, как ему интересно, то ничего хорошего не выйдет ни для него самого, ни для искусства. А сажать художника на зарплату — совершенно бессмысленно. Он сам выбрал себе такую жизнь и профессию.

Отвечая на вопрос о госзаказах, министр вновь углубился в историю, вспомнив передвижников и их инициативу поездок по стране, благодаря которой они стали богатыми и знаменитыми. Словом, министерство поддержит самостоятельных и креативных и поможет тем, кто сам себе помочь не может. Кого-то этот посыл огорчил, кого-то вдохновил.