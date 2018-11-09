Министр назвал условия финансирования Фонда кино

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство увеличит финансирование Фонда кино, если его команда покажет эффективную работу. С нового главы Фонда Вячеслава Тельнова будет большой спрос, с ним «подписан жесткий контракт», отметил он, представляя коллективу организации нового главу.

«К минимуму должны быть сведены творческие неудачи», — цитирует Мединского в пятницу, 9 ноября, «Интерфакс». По словам министра культуры, в ведомстве борются не за бюджет, а за эффективность. Фонд кино должен стать основным развивающим индустрию инструментом.

За провал проекта будут отвечать не только создатели картины, но и «тот, кто эти деньги дал, то есть Фонд кино».

Новому главе Фонда кино Вячеславу Тельнову 60 лет. Он снимался в кино и продюсировал фильмы. Занимал пост генерального директора киностудии «Ленфильм». В январе он возглавил Госфильмофонд, до этого руководил департаментом кинематографии Министерства культуры России.