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Мединский назначил нового главу департамента кинематографии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр культуры Владимир Мединский назначил руководителя департамента кинематографии Министерства культуры. Им стала Ольга Любимова. 

«Я подписал приказ пока об исполняющем обязанности», — уточнил министр.

По его словам, временный руководитель в будущем сможет сохранить за собой пост, если успешно справится с работой.

«У нас существует практика испытательных сроков, директор строительного департамента, например, работал на испытательном сроке год», — приводит «РИА Новости» слова главы Минкульта.

Ольга Любимова закончила факультет журналистики МГУ, факультет театральной журналистики ГИТИС (РАТИ). В начале 2000-х последовательно была корреспондентом, шеф-редактором и продюсером ряда телевизионных передач, вела ток-шоу «Горожанка», руководила программой «Контекст» на телеканале «Культура».

Позже занималась документальным кино, работала советником департамента кинематографии Министерства культуры.

Предшественник Любимовой на посту начальника департамента Вячеслав Тельнов в январе переведен на должность главы Госфильмофонда.

Как писал iz.ru, министр культуры России ранее назвал спортивную драму «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева «образцовым отечественным кинопродуктом». Кинолента, вышедшая в прокат 28 декабря, заработала более 1,7 млрд рублей, побив рекорд «Последнего богатыря». 

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