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В Сирии сообщили о похищении нескольких мирных жителей военными США

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Американские военные похитили несколько мирных жителей в ходе десантной операции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом 7 декабря заявило агентство SANA со ссылкой на источники.

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По информации агентства, воздушно-десантные войска США высадились в городе Эш-Шухейль, а затем похитили несколько мирных жителей. По словам очевидцев, их увезли в неизвестном направлении. Информация о количестве захваченных и целях похищения не представлена.

Также SANA передает, что американские солдаты разрушили несколько жилых домов.

Ранее случаи похищения людей были зафиксированы в провинции Хасеке, где американские солдаты также проводили десантные операции для переброски своих войск.

7 декабря стало известно, что в результате авиаудара США, нанесенного 3 декабря по одному из лидеров группировки «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Сирии, пострадала семья из шести человек.

Отмечается, что среди раненных 10-летний ребенок, получивший серьезные травмы головы. Остальные пострадавшие ранены легко.

Большая часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также восточные районы провинции Дейр-эз-Зор контролируются курдскими формированиями при поддержке США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в стране как незаконную оккупацию.

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