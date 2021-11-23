Военный эксперт оценил данные о ракетном ударе по базе США в Сирии

Военный эксперт Юрий Лямин во вторник, 23 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщения о том, что американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Как отметил эксперт, в данном случае под ракетной атакой, скорее всего, подразумевается удар 107-миллиметровыми и 122-миллиметровыми реактивными снарядами, которые были выпущены с импровизированных пусковых установок.

«Это не первый случай. На севере и северо-востоке Сирии живут арабские племена, которые поддерживают официальное правительство в Дамаске. Им не нравится, что территории контролируют курды, которые тесно связаны с США. И достать реактивные снаряды для них не проблема», — пояснил Лямин.

Для США это предупреждение и повод для беспокойства, подчеркнул он. По мнению военного эксперта, ситуация может ухудшиться.

«Арабские племена таким образом дали понять Соединенным Штатам, что с их мнением надо считаться. В следующий раз может прилететь не пять, а десятки таких реактивных снарядов», — заключил Лямин.

О том, что американская авиабаза подверглась ракетному удару, ранее в этот день сообщило сирийское государственное агентство SANA. Согласно публикации, по используемому США аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр был нанесен удар пятью ракетными снарядами. При этом агентство не приводит информации о материальном ущербе или жертвах атаки.

13 ноября стало известно, что военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. По данным New York Times, американский штурмовик F-15E без предупреждения сбросил 500-фунтовую бомбу на жителей в городе Багуз — толпу примерно из 70 женщин и детей.

Удар в Багузе был одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против террористов, но он никогда не был публично признан американскими военными. Более того, военные скрывали реальное количество мирных жертв от удара, засекретили отчеты и сровняли место взрыва бульдозером, добавили в газете.