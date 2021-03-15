Война без особых причин: 10 лет назад начался конфликт в Сирии

15 марта исполнится 10 лет с начала войны в Сирии . По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища . Свыше 5,6 млн человек покинули САР с 2011 года, еще 6,6 млн стали беженцами внутри страны , приводит статистику ООН. Глава сирийской миссии МККК Филипп Шперри заявил «Известиям», что 2020 год стал для республики одним из сложнейших из-за санкций Запада, обвала национальной валюты и кризиса в соседнем Ливане . Между тем сами сирийцы питают большие надежды в отношении 2021 года — в мае-июне в стране должны пройти президентские выборы . В парламенте САР «Известия» заверили, что голосование будет прозрачным, с приглашением международных наблюдателей. Там также отметили: Дамаск рассчитывает на восстановление членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) до конца года .

Сломанное домино

15 марта 2011 года группа из 200 протестующих собралась в Дамаске, чтобы потребовать политических реформ и отставки президента Башара Асада . Собрания организовывались по примеру Туниса и Египта, где подобные акции привели к существенным политическим переменам и отставке правителей. Демонстранты были недовольны ограничениями свободы слова и собраний — в стране с 1963 года действовало чрезвычайное положение, запрещавшее митинги.



Тогда же в южном городе Дераа появились граффити «Ваша очередь, доктор» . Слоган был явно обращен к Башару Асаду, получившему диплом офтальмолога в Лондоне. Нарисовавшие их подростки намекали президенту, что его постигнет та же участь, что и лидеров Туниса, Египта или даже Ливии.

Полиция нашла авторов граффити, их арестовали , и, по утверждениям самих подростков, подвергли пыткам. 18 марта родители арестованных пришли к зданию полиции, требуя справедливого разбирательства. Как сообщали СМИ, правоохранители открыли огонь по демонстрации, погибли три человека. 19 марта похороны погибших превратились в многотысячный митинг.

Война без особых причин Фото: ТАСС/imago/Sebastian Backhaus

Через два дня протестующие в Дераа сожгли региональный офис партии «Баас» и Дворец правосудия , к началу апреля они уже контролировали большую часть Старого города. Вскоре противостояния перекинулись на другие города страны.

Поначалу Башар Асад пытался договориться с протестующими. Семьям погибших в Дераа он выразил свое соболезнование и пообещал провести расследование. 29 марта правительство Сирии было отправлено в отставку, были обещаны социальные реформы, сразу же предоставлено гражданство курдам , до этого имевшим статус «иностранцев», а 21 апреля в стране отменили чрезвычайное положение, действовавшее с 1963 года.

Однако вскоре стало понятно, что протестующие не удовлетворятся реформами. В конце апреля Дамаск применил армию и бронетехнику для разгона протестующих в Дераа. В ответ те организовали вооруженные ячейки, а в июле 2011 года создали Сирийскую свободную армию. Так началась эта война .

Десять лет спустя

Остаться у власти на протяжении 10 лет войны Асад смог только благодаря поддержке большей части населения в Сирии, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов . Правители Туниса и Египта такой поддержки не имели, потому их режимы были свергнуты за несколько недель.

Война без особых причин Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

— Перед началом конфликта в 2011 году Сирия была одной из наиболее динамично развивающихся стран на Ближнем Востоке, уровень жизни, инфляция были лучше, чем в соседних странах. Народ это помнит , — пояснил эксперт «Известиям».

По уровню прироста ВВП в 2007 году (более актуальных данных у World Bank нет) Сирия была на уровне Израиля и Кувейта, превосходя средний показатель по региону (5,7% против 5,1%).

По данным ООН, за прошедшие с начала конфликта десять лет Сирию были вынуждены покинуть свыше 5,6 млн человек. Большая их часть бежала в Турцию, Ливан, Германию. Отчет МККК показал, что свыше 70% населения страны (13,4 млн) нуждаются в помощи, 36% лишились жилища, свыше трети остались без источников дохода.

По оценке главы делегации МККК в Дамаске Филиппа Шперри, сирийский кризис еще далек от завершения, хотя полномасштабные военные действия в большинстве районов страны уже прекратились .

— Вместе с тем условия жизни людей в Сирии значительно ухудшились в течение 2020 года. Хронические экономические проблемы усугубились крахом финансовой системы в Ливане, это повлияло на падение сирийского фунта. Сказались также национальные и региональные ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19, — заявил глава миссии «Известиям».

Он уточнил: санкции западных стран также стали одним из «слоев» сложной обстановки в стране. И отметил, что этим государствам следует учитывать гуманитарные последствия таких политических решений, а во главу угла «должны быть поставлены соображения гуманности» .

Ранее посол РФ в Дамаске Александр Ефимов заявил, что в 2020 году сирийский фунт обвалился в шесть раз по сравнению с 2019-м или почти в 70 раз по сравнению с довоенным 2010-м. Это стало следствием американского «Закона Цезаря», который сковал экономическую активность даже тех немногих стран, которые продолжали сотрудничать с Сирией, уточнил посол.

Восстановлению подлежит

По состоянию на март 2021 года Дамаск контролирует большую часть территории Сирии. Однако треть страны — весь левый берег Евфрата с богатыми нефтяными полями — под курдскими группировками, поддерживаемыми США . Очаг сопротивления остается и в Идлибе, где совместный патруль проводят Россия и Турция. Там же находится район Африн, где с 2018 года действуют протурецкие силы.

Война без особых причин Фото: Global Look Press/Xinhua/Maher al-Mounes

На юге страны в районе американской военной базы Эт-Танф находятся территории, подконтрольные радикалам из группировки «Мугавир ас-Саура» (запрещена в РФ).

Тем не менее процесс восстановления Сирии — той, что под властью Дамаска, — продолжается. По данным российского Минобороны, в арабскую страну с начала конфликта вернулось уже около 2 млн беженцев . Правительство САР пообещало облегчить процесс возвращения и обеспечить всех прибывающих жильем и документами.

По подсчетам президента Башара Асада на восстановление страны сейчас нужно свыше $400 млрд, срок восстановления — свыше 10–15 лет.

Как заметил Борис Долгов, помочь Сирии в восстановлении могли бы монархии Персидского залива. Страны, изначально поддерживавшие силы, воюющие против Асада, сейчас пересматривают свою позицию .

— Это происходит постепенно, ключевую роль здесь сыграл тот фактор, что Асад смог переломить ситуацию и остаться у власти. И они понимают, что им придется с ним считаться. Сейчас монархии следят за тем, как развернется президентская гонка — выборы в Сирии должны состояться в мае-июне этого года . По итогам, возможно, произойдет дальнейшее сближение Дамаска с арабскими странами, — заметил востоковед.

Война без особых причин Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Maher al-Mounes

Первый зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад пояснил «Известиям», что срок проведения выборов еще не утвержден. Голосование пройдет максимально открыто , подчеркнул политик.

— Мы намерены пригласить общественность из дружественных нам стран для наблюдения за ходом выборов, чтобы подтвердить демократический выбор сирийцев . Попытки некоторых стран Запада бойкотировать сирийские выборы и заранее признать их нелегитимными обречены на провал, мы всё равно проведем голосование, — заверил парламентарий.

Ранее газета As-Sharq Al-Awsat заявила, что Франция готовит обращение к ЕС с требованием признать выборы в САР нелегитимными. В последний раз президентские выборы в Сирии проходили в 2014 году. ЕС, США и страны залива не признали их итоги.

Возвращаться без примет

Одним из символов примирения Дамаска с арабской семьей может стать возвращение Сирии в ЛАГ. Страну исключили из организации в ноябре 2011 года, до тех пор пока правительство Башара Асада «полностью не выполнит свои обязательства и не обеспечит защиту сирийского гражданского населения» . Тогда же было закрыто большинство арабских посольств в Дамаске.

Война без особых причин Фото: REUTERS/Bassam Khabieh

Сирия рассчитывает вернуться в Лигу арабских государств до конца этого года, заявил «Известиям» глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан. Он подчеркнул, что главное условие для этого — признание странами ЛАГ сирийского суверенитета над всей территорией страны, включая Идлиб, северо-восток и район Африна.

— Именно арабские страны приняли решение выгнать Сирию из ЛАГ в то время, когда мы нуждались в их поддержке. Некоторые из них поддерживали терроризм и вооруженные банды, снабжая их деньгами и используя их . Главное — не символическое возвращение. Главное — чтобы мы вернулись к единой арабской политике, чтобы страны признали за Сирией ее суверенитет и право на охрану своих границ, — подчеркнул политик. — Как только это осознание произойдет, мы вернемся в ЛАГ. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, до конца года.

В ЛАГ не смогли предоставить оперативный комментарий «Известиям».

О потеплении в отношениях с Сирией свидетельствуют и сами правители стран Персидского залива. Так, в рамках визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ОАЭ глава МИДа страны шейх Абдалла бен Зайед аль-Нахайян также говорил о необходимости возвращения Дамаска в ЛАГ. Дипломат назвал «самым большим препятствием на пути координации и сотрудничества с Сирией» американский «закон Цезаря», чем подтвердил: позиции РФ и Абу-Даби в этом вопросе совпадают.

Война без особых причин Фото: ТАСС/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Аккурат к десятой годовщине начала сирийского конфликта активизировался новый дипломатический «треугольник» по Сирии — Катар, Россия и Турция . Он, по словам Сергея Лаврова, работает в дополнение к астанинской тройке РФ, Турции и Ирана.

Основная тематика трехсторонних переговоров Москвы, Анкары и Дохи — возвращение сирийских беженцев и поставки гуманитарной помощи, чему препятствуют односторонние санкции стран Запада.

Между тем десятую годовщину начала войны ряд террористических организаций рассматривает как повод для очередных провокаций. Минобороны РФ предупредило, что «Белые каски» планируют атаки на севере страны.

Там же, на севере, как сообщили информированные источники «Известий», в районах, подконтрольных целому ряду протурецких вооруженных группировок, таких как «Хамзат», «Файлак аш-Шам» (запрещены в РФ), растет число преступлений против местного населения. Наиболее распространены похищения мирных жителей с целью получения выкупа, а также убийства ради изъятия органов. Так, только в декабре 2020 года исчезло около 250 человек.