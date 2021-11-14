Военные США скрыли авиаудары по мирному населению Сирии в 2019 году

Военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. Об этом 13 ноября заявили журналисты The New York Times, ссылаясь на источники.

В расследовании, проведенном газетой, речь идет о последних днях борьбы США против запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Как утверждают авторы материала, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E без предупреждения сбросил 500-фунтовую бомбу на жителей в городе Багуз — толпе примерно из 70 женщин и детей

«Затем самолет, следивший за ними, сбросил бомбу весом в 2 тыс. фунтов, затем еще одну, убив большую часть выживших», — следует из статьи.

Расследование Times показало, что авиаудар был инициирован секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии.

Авторы материала утверждают, что удар в Багузе был одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против террористов, но он никогда не был публично признан американскими военными. Более того, военные скрывали реальное количество мирных жертв от удара, засекретили отчеты и сровняли место взрыва бульдозером.

Данные об инциденте были собраны The New York Times в течение нескольких месяцев на основе конфиденциальных документов и описаний секретных отчетов, а также интервью с непосредственно задействованным персоналом и должностными лицами.

В 2019 году по целям в Сирии и Ираке было нанесено около 1000 ударов с использованием 4729 бомб и ракет. По официальным данным, число погибших среди гражданского населения за весь год составляет всего 22 человека, а ударов от 18 марта в этом списке нет, отметили журналисты.

В конце июля текущего года стало известно, что США не намерены сворачивать военное присутствие на территории Сирии и продолжат оказывать поддержку и консультации курдскому альянсу «Силы демократической Сирии» (СДС). Порядка 900 американских военнослужащих, включая «зеленые береты» (спецподразделение сухопутных сил), останутся в Сирии для поддержки и консультирования СДС, которые борются с террористами

В начале августа посольство России в Вашингтоне отметило, что военнослужащие США не имеют законных оснований для пребывания на территории Сирии.

15 марта 2021 года исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища. По данным ООН, за прошедшие с начала конфликта десять лет Сирию были вынуждены покинуть свыше 5,6 млн человек. Большая их часть бежала в Турцию, Ливан, Германию. Отчет МККК показал, что свыше 70% населения страны (13,4 млн) нуждаются в помощи, 36% лишились жилища, свыше трети остались без источников дохода.