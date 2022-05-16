Оман поддерживает возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Оман выступает за восстановление сирийского членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) и оказывает стране гуманитарную помощь. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Маскате Илья Моргунов во время визита в султанат главы МИД Сергея Лаврова.

«Отношения с Сирией у Омана традиционно хорошие. Здесь однозначно выступают за возвращение Сирии в ЛАГ», — подчеркнул дипломат.

Оман был единственной страной Совета сотрудничества стран Персидского залива, которая не приостановила дипломатические отношения с правительством президента Сирии Башара Асада в 2011 году.

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