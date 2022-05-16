Прямой эфир
Наука
Полное затмение Луны произойдет 16 мая
Мир
Оман поддерживает возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Экономика
В России захотели завозить подержанное оборудование для сотовых сетей
Авто
Выплаты по ОСАГО и каско стали реже покрывать ремонт
Мир
Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины
Экономика
Траты россиян на лекарства в апреле снизились на 64%
Мир
В Румынии обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок
Мир
Блинкен обсудил с Ле Дрианом вопросы продовольственной безопасности
Мир
Делегации ОП РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ
Мир
Санкции заблокировали экспорт Белоруссии на $16–18 млрд в год
Мир
Президент Латвии одобрил снос памятника Освободителям Риги

Оман поддерживает возвращение Сирии в Лигу арабских государств

0
Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оман выступает за восстановление сирийского членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) и оказывает стране гуманитарную помощь. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Маскате Илья Моргунов во время визита в султанат главы МИД Сергея Лаврова.

«Отношения с Сирией у Омана традиционно хорошие. Здесь однозначно выступают за возвращение Сирии в ЛАГ», — подчеркнул дипломат.

Оман был единственной страной Совета сотрудничества стран Персидского залива, которая не приостановила дипломатические отношения с правительством президента Сирии Башара Асада в 2011 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рассчитываем возобновить прямое воздушное сообщение»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022