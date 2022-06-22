Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы

Сирия не получала и не получает украинскую пшеницу — поставки идут из РФ и это именно российская пшеница. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол САР в Москве Рияд Хаддад.

По его словам, новость о том, что Дамаск получает «краденое украинское зерно» — ‎очередной пример сфабрикованной новости без реальных доказательств‎.

«Что касается поставок пшеницы из России, то они осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были подписаны еще до начала российской военной операции на Украине. Это поставки именно российской пшеницы, тем более, что РФ была основным поставщиком пшеницы в Сирию на протяжении многих лет», — уточнил дипломат.

В 2021 году, по сообщению министра экономики САР Самера аль-Халиля, РФ поставила сирийцам 1 млн т пшеницы.

8 июня Союз сельхозпроизводителей Украины заявил, что Россия якобы похитила около 600 тыс. т зерна с украинских территорий и часть его экспортировала. Москва эту информацию опровергает.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «‎Известиям»‎:

«‎‎Зерно в Сирию из РФ идет в соответствии с контрактами прошлого года»