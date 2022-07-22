Невольные хлеба: чего ждать от переговоров по зерну между РФ и Украиной

Турция ожидает, что переговоры РФ и Украины по зерну могут привести к возобновлению между ними диалога по политической линии . Об этом «Известиям» заявили в парламенте страны. Как сообщили в администрации турецкого президента, документ по зерновому вопросу будет подписан 22 июля в Стамбуле в 16.30 мск. Туда уже отправился генсек ООН Антониу Гутерриш , рассказали в его офисе. Представители Киева тем временем уже представили свою версию дорожной карты по вывозу зерна.

В скором времени

Как сообщили в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана, 22 июля в 16:30 мск с участием Антониу Гутерреша будет подписан документ, закрывающий вопрос по вывозу зерна с Украины . О том, что стороны могут подписать меморандум в ближайшие дни, турецкий президент заявлял и ранее — после переговоров в Тегеране с Владимиром Путиным 20 июля.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, рассказал СМИ 21 июля, что в настоящий момент консультации проводятся в видео-формате. По его словам, переговоры проходят динамично и Россия рассчитывает, что в скором времени сторонам удастся достичь предметных договоренностей.

Напомним, первый раунд переговоров между военными делегациями РФ, Украины, Турции и представителями ООН состоялся в Стамбуле 13 июля. Российская сторона представила там пакет предложений по скорейшему практическому решению этого вопроса. Как заявил 15 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, представленные Россией меры участники переговоров в основном поддержали . По его словам, Москва предложила шаги, «обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций».

Невольные хлеба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Как уже позже рассказал Реджеп Эрдоган, процесс вывоза зерна будет контролироваться из центра в Стамбуле.

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов сказал «Известиям», что вопрос доверия к туркам российской стороной может быть поставлен. «С другой стороны, надо понимать, что это зерно главным образом пойдет в Турцию. Анкара коммерчески заинтересована в нормальном налаживании этого канала. Вряд ли в их интересах ставить это под угрозу из-за возможных поставок оружия », — отметил эксперт.

Соглашение по зерну крайне важно для Анкары, которая в таком случае будет играть посредническую роль в решении важной мировой проблемы — продовольственного кризиса, отметил в беседе в «Известиями» турецкий политолог Керим Хас. « Для России важно, чтобы США и Великобритания не вмешивались, и не отправляли свои военные суда в Черное море, что может привести к другому кризису . Сейчас Турция применяет конвенцию Монтре и закрыла Босфор для кораблей всех стран», — напомнил эксперт.

Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом поблагодарил коллегу за посредничество и отметил, что в переговорах есть продвижение. Однако, по его словам, «еще не все вопросы решены».

Член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил 20 июля, что экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта — Одесса, Южный и Черноморск . По его словам, российских судов в украинских акваториях не должно быть. «Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН…По этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения», — отметил Умеров.

Невольные хлеба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Эта инициатива — важный шаг на пути к миру в регионе. Кроме того, соглашение по зерну предотвратит провокации внешних государств, таких как США . В этом контексте очень важно, чтобы Москва и Киев приняли посредничество Анкары. Россия и Украина — соседи Турции со стороны Черного моря. У нас общая география, и потому стабильность в регионе необходима всем сторонам. Мы должны разработать решения на региональном уровне против провокаций Запада, — заявил «Известиям» турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Первый шаг

В Турции также надеются, что соглашение о зерновом вопросе может стать поводом возобновить российско-украинские переговоры по мирному урегулированию. Об этом «Известиям» сообщили в парламенте.

— Соглашение по зерну привело бы к сближению между Россией и Украиной. Переговоры о черноморских портах могут сподвигнуть стороны возобновить диалог и по политическим, и по военным вопросам . Прошло достаточно много времени, и обе стороны — и Россия, и Украина — устали от военных действий, так что какие-то переговоры должны состояться, — заявил «Известиям» депутат Великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз.

Невольные хлеба Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом, по словам депутата, если бы США и ЕС принимали участие в переговорах по зерну, это могло бы усложнить переговоры. Это подтверждает и Онур Синан Гюзальтан. По его словам, с большой долей вероятности США могли бы начать провокации против механизма по разрешению зерновой проблемы. «План Вашингтона состоит в том, чтобы разорвать европейско-российскую связь затянувшимся украинским кризисом».

Керим Хас, в свою очередь, считает, что участники переговоров по зерну уже закрыли основные вопросы и как раз остается дождаться только одобрения со стороны США и Запада. «Они (западные страны. — «Известия») должны отменить косвенные санкции против фрахта и страхования поставок российского зерна. Если это случится, Запад даст свое добро на соглашение и окажет со своей стороны давление на Украину, чтобы достичь договоренности по зерну, — заявил политолог.

Как сообщил 21 июля Андрей Руденко, Россия сейчас также обсуждает с ООН вопрос снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений в связи с обострением продовольственного кризиса . «Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — пояснил он.

Представители ООН не предоставили «Известиям» оперативный комментарий на этот счет. Тем не менее шаги навстречу РФ в данной области уже делает Евросоюз. Как стало известно 21 июля, « во избежание негативных последствий для продовольственной безопасности во всем мире» ЕС принял решение исключить запрет на совершение с некоторыми государственными структурами РФ сделок, связанных с сельскохозяйственной продукцией . Об этом сообщил глава европейской дипломатии Джозеп Боррель, объявляя новые санкции против Москвы, согласованные на уровне Евросовета.

Напомним, на днях Reuters сообщило, что ЕС также планирует разморозку части ресурсов российских банков, чтобы облегчить трансакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями. По данным агентства, Евросоюз намерен облегчить и экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.

Невольные хлеба Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам Олега Барабанова, напрямую возможные послабления ЕС в санкциях не связаны с перспективой заключения договора по зерну между РФ и Украиной. « Евросоюз просто понимает, что он перегнул палку с санкционными режимами против продовольствия . Вернее, их боязнь связываться с российскими торговыми судами, фрахтовщиками и страховщиками, чтобы, не дай бог, не попасть под санкции, привела к ряду проблем. Сейчас они понимают, что их решение ударяет по глобальной продовольственной безопасности. И в каких-то моментах они отыграют назад, как это произошло уже с Калининградом», — уверен эксперт.

Напомним, на саммите глав МИД ЕС 15 июля Жозеп Боррель заявил, что от соглашения по зерну зависят жизни десятков тысяч человек. «Так что это не дипломатическая игра. Это вопрос жизни и смерти для многих людей», — подчеркнул дипломат.

Правда, как ранее уже отмечал Владимир Путин, масштаб трагедии сильно преувеличен. «В мире в год производится примерно 800 млн т зерна. Украина готова экспортировать 20 млн т — это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы — 0,5%», — отметил в июне президент РФ.