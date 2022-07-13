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Ставки на порт: чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле

И могут ли Москва и Киев возобновить диалог по мирному урегулированию
Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry
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Урегулирование продовольственного кризиса может стать стимулом для возобновления мирных переговоров Москвы и Киева, заявили «Известиям» в российском парламенте по итогам встречи в Стамбуле, на которой обсуждался зерновой экспорт. Однако успешность возможного диалога зависит от способности Украины выполнить условия РФ. 13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН. Как сообщили в Минобороны РФ, на переговорах Москва представила пакет предложений по скорейшему решению вопроса поставок зерна. По данным турецкой стороны, на следующей неделе страны подпишут итоговый документ.

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Зерновой вопрос

После 24 февраля в украинских портах скопилось зерно. По данным ООН, на Украине ждет отправления около 4,5 млн т продукции. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о 20 млн т заблокированного зерна, а президент Украины Владимир Зеленский — о 25 млн т. По утверждениям западных политиков, Россия препятствует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Однако в Москве категорически отвергают такие обвинения. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина сама заминировала свои порты, через которые могла бы идти транспортировка.

Обсудить продовольственный кризис в Стамбул приехали военные делегации России, Турции и Украины, а также представители ООН. В Киеве накануне встречи заявили, что стороны находятся «в двух шагах» от достижения соглашения об экспорте зерна. В Кремле же только сообщили, что работа ведется по линии военных.

Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса, — сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ставки на порт2
зерно
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Итоги переговоров положительно оценил генсек ООН Антониу Гутерриш, заявив о появившемся «луче надежды». По его словам, сторонам удалось достигнуть договоренностей по механизмам контроля, координации и разминирования. На следующей неделе делегации соберутся вновь для обсуждения проблемы экспорта.

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В Минобороны Турции подтвердили организацию новой встречи на следующей неделе. На ней стороны должны подписать итоговый документ по обсужденным вопросам. Сейчас, по данным турецкой стороны, делегации договорились создать в Стамбуле соответствующий координационный центр.

Переговоры проходили за закрытыми для прессы дверями. По данным местных СМИ, на встрече Турция заявила о намерении выступить гарантом процесса разминирования в Черном море. Стамбул надеется, что это позволит сформировать безопасные коридоры для экспорта.

Переговоры по зерну проходят уже не в первый раз. Создание специального коридора Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсуждали в Анкаре в июне. Затем в Москве прошли переговоры военных делегаций Турции и России по разблокированию украинского экспорта. Тогда же стало известно о создании горячей линии между военными ведомствами России, Турции и Украины для координации вопросов вывоза украинского зерна.

После саммита НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары заняться реэкспортом сельхозпродукции, которая будет перевозиться по Черному морю. Сейчас в украинских портах, по его словам, уже находятся порядка 20 турецких торговых судов. Сергей Лавров же ранее подчеркивал, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами.

Ставки на порт
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Мирное урегулирование

В Госдуме РФ надеются, что стороны смогут как можно скорее достичь договоренности по поводу вывоза зерна. При этом заявления Запада о том, что Россия препятствует экспорту, не соответствуют действительности, подчеркнули в нижней палате.

Россия последовательно занимает гуманитарную позицию по поставкам зерна. Она известна нашим международным партнерам. Мы выступаем за то, чтобы избежать кризисов на мировом рынке. Надеюсь, что другие стороны не будут подменять понятия и смогут достичь с нами необходимых соглашений, — сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.

С этим согласны и в Совфеде. Также в верхней палате надеются, что успешное разрешение продовольственного кризиса позволит возобновить мирные переговоры между Москвой и Киевом. Предыдущий раунд встреч в Стамбуле дал возможность сблизить позиции стран, однако поставки вооружений Украине Западом сильно затормозили этот процесс.

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— Мы никогда не препятствовали вывозу зерна, — заявил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. — Конечно, сейчас любые договоренности могут сближать позиции. По Калининграду наметились сдвиги. Возможно, успехи переговоров по зерну станут стимулом для возобновления мирных переговоров с Украиной. Однако Киев должен быть к этому готов.

Организацию новых мирных переговоров Москвы и Киева Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить на предстоящей встрече в Тегеране, считает сенатор. Однако, по его мнению, место проведения новых переговоров может быть любым. Главное, чтобы страна-организатор занимала нейтральную позицию по ситуации на Украине.

Вопросы поставок зерна и мирного урегулирования не связаны напрямую, отметил Артем Кирьянов. По его словам, для прекращения операции на Украине должны быть выполнены заявленные Россией условия. Пока же Киев склонен опираться на поставки западного оружия, а не садиться за стол переговоров, чтобы решить назревшие проблемы. Однако Москва открыта к возобновлению встреч для выработки соглашений.

Ставки на порт1
переговоры
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На данный момент переговорный процесс между РФ и Украиной приостановлен. В последний раз делегации встречались в конце марта в Турции. После этого Москва заявила о продолжении переговоров в дистанционном режиме, а позднее и об их саботировании Киевом.

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