Ставки на порт: чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле

Урегулирование продовольственного кризиса может стать стимулом для возобновления мирных переговоров Москвы и Киева, заявили «Известиям» в российском парламенте по итогам встречи в Стамбуле , на которой обсуждался зерновой экспорт. Однако успешность возможного диалога зависит от способности Украины выполнить условия РФ. 13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН. Как сообщили в Минобороны РФ, на переговорах Москва представила пакет предложений по скорейшему решению вопроса поставок зерна . По данным турецкой стороны, на следующей неделе страны подпишут итоговый документ .

Зерновой вопрос

После 24 февраля в украинских портах скопилось зерно. По данным ООН, на Украине ждет отправления около 4,5 млн т продукции. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о 20 млн т заблокированного зерна, а президент Украины Владимир Зеленский — о 25 млн т. По утверждениям западных политиков, Россия препятствует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Однако в Москве категорически отвергают такие обвинения. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина сама заминировала свои порты, через которые могла бы идти транспортировка.

Обсудить продовольственный кризис в Стамбул приехали военные делегации России, Турции и Украины, а также представители ООН . В Киеве накануне встречи заявили, что стороны находятся «в двух шагах» от достижения соглашения об экспорте зерна. В Кремле же только сообщили, что работа ведется по линии военных.

— Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса , — сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ставки на порт2 Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Итоги переговоров положительно оценил генсек ООН Антониу Гутерриш, заявив о появившемся «луче надежды» . По его словам, сторонам удалось достигнуть договоренностей по механизмам контроля, координации и разминирования . На следующей неделе делегации соберутся вновь для обсуждения проблемы экспорта.

В Минобороны Турции подтвердили организацию новой встречи на следующей неделе. На ней стороны должны подписать итоговый документ по обсужденным вопросам. Сейчас, по данным турецкой стороны, делегации договорились создать в Стамбуле соответствующий координационный центр.

Переговоры проходили за закрытыми для прессы дверями. По данным местных СМИ, на встрече Турция заявила о намерении выступить гарантом процесса разминирования в Черном море. Стамбул надеется, что это позволит сформировать безопасные коридоры для экспорта .

Переговоры по зерну проходят уже не в первый раз. Создание специального коридора Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсуждали в Анкаре в июне. Затем в Москве прошли переговоры военных делегаций Турции и России по разблокированию украинского экспорта. Тогда же стало известно о создании горячей линии между военными ведомствами России, Турции и Украины для координации вопросов вывоза украинского зерна.

После саммита НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары заняться реэкспортом сельхозпродукции , которая будет перевозиться по Черному морю. Сейчас в украинских портах, по его словам, уже находятся порядка 20 турецких торговых судов. Сергей Лавров же ранее подчеркивал, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами .

Ставки на порт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Мирное урегулирование

В Госдуме РФ надеются, что стороны смогут как можно скорее достичь договоренности по поводу вывоза зерна . При этом заявления Запада о том, что Россия препятствует экспорту, не соответствуют действительности, подчеркнули в нижней палате.

— Россия последовательно занимает гуманитарную позицию по поставкам зерна. Она известна нашим международным партнерам . Мы выступаем за то, чтобы избежать кризисов на мировом рынке. Надеюсь, что другие стороны не будут подменять понятия и смогут достичь с нами необходимых соглашений , — сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.

С этим согласны и в Совфеде. Также в верхней палате надеются, что успешное разрешение продовольственного кризиса позволит возобновить мирные переговоры между Москвой и Киевом. Предыдущий раунд встреч в Стамбуле дал возможность сблизить позиции стран, однако поставки вооружений Украине Западом сильно затормозили этот процесс.

— Мы никогда не препятствовали вывозу зерна, — заявил зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. — Конечно, сейчас любые договоренности могут сближать позиции. По Калининграду наметились сдвиги. Возможно, успехи переговоров по зерну станут стимулом для возобновления мирных переговоров с Украиной. Однако Киев должен быть к этому готов .

Организацию новых мирных переговоров Москвы и Киева Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут обсудить на предстоящей встрече в Тегеране, считает сенатор. Однако, по его мнению, место проведения новых переговоров может быть любым. Главное, чтобы страна-организатор занимала нейтральную позицию по ситуации на Украине.

Вопросы поставок зерна и мирного урегулирования не связаны напрямую , отметил Артем Кирьянов. По его словам, для прекращения операции на Украине должны быть выполнены заявленные Россией условия . Пока же Киев склонен опираться на поставки западного оружия, а не садиться за стол переговоров, чтобы решить назревшие проблемы. Однако Москва открыта к возобновлению встреч для выработки соглашений .

Ставки на порт1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На данный момент переговорный процесс между РФ и Украиной приостановлен. В последний раз делегации встречались в конце марта в Турции. После этого Москва заявила о продолжении переговоров в дистанционном режиме, а позднее и об их саботировании Киевом.