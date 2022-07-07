Карты-бланш: как Москва предлагает Киеву решить проблему с зерном

Сергей Лавров прибыл на Бали, где провел переговоры с главами МИД Китая и Турции . С турецким коллегой шеф российской дипломатии обсудил проблему вывоза зерна из украинских портов: Анкара — главный посредник Москвы и Киева в этом вопросе. Источник «Известий», знакомый с ходом переговоров, сообщил: Украина отказалась от предложенного Москвой и Анкарой разминирования своей акватории — это, по мнению Киева, может ослабить защиту украинских портов от России. Москва в ответ предложила Украине, чтобы та вместо разминирования передала карту минных полей Турции как стране-посреднику — для безопасного вывоза зерновых. О реакции на такое предложение неизвестно. Источник добавил: участвовать в этих вопросах хочет и НАТО: альянс намерен создать свой оперштаб в Стамбуле для контроля вывоза зерна.

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Основная программа Сергея Лаврова и выступление на встрече министров иностранных дел запланированы на 8 июля. Глава МИД РФ в основной программе выступит 18-м, а первыми — страны G7. Такую очередность, пояснили два источника «Известий», предложила Индонезия как принимающая сторона .

— Это компромиссная позиция. Первыми выступать будут представители Запада, по сути «Большая семерка» плюс Южная Корея и Австралия. За ними уже Индия, Китай, ЮАР и другие члены БРИКС+, включая Россию, — пояснил осведомленный собеседник «Известий».

Его слова подтвердил другой источник, также знакомый с подготовкой мероприятия.

Карты-бланш Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в рамках совета министров иностранных дел «Группы двадцати» в Индонезии Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— США заявили, что намерены игнорировать все мероприятия с участием российского министра. Индонезийцы решили дать им сначала выступить, а потом уже пусть сами решают оставаться на выступление главы МИД России или нет . Неизвестно, будут ли США присутствовать на запланированном ужине глав МИД «двадцатки», ведь министр Лавров точно планирует там быть, — отметил источник.

Вся программа министров будет проходить в отеле «Мулиа» на самой южной оконечности острова. Помимо собственно 20 министров крупнейших экономик мира на саммит также приехали политики из Фиджи, Новой Зеландии и Африки.

Перед входами на территорию дежурят военные на БТР — это не повышенные, а стандартные меры безопасности для мероприятий подобного уровня. Тем более, что в истории Бали уже были теракты: в 2002 и 2005 годах в курортных городах Денпасаре и Куте произошла серия атак, унесшая жизни свыше 300 человек. Ответственность на себя взяли местные ячейки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Зерновой посредник

Переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошли в первый день министерского съезда, дипломаты обменялись мнениями «по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине» , сообщил сайт МИД России. Они подчеркнули важность координации по линии МИДов и минобороны двух стран для «обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных». Затронули и «взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур».

Эта многосторонняя структура — готовящиеся четырехсторонние переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по вывозу зерна. Их ждут с 8 июня.

Встреча Лаврова с Чавушоглу прошла на фоне освобождения сухогруза под российским флагом «Жибек Жолы» в турецком порту Карасу . Судно задержали 3 июля. Посол Украины в Анкаре Василий Бондар сообщил: это произошло по требованию его страны, которая заявила, что на судне из Бердянска под российским флагом везут украинское зерно.

Карты-бланш Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

6 июля стало известно, что «Жибек жолы» разрешили покинуть Карасу. Украинский МИД на следующий день вызвал посла Турции в Киеве для «разъяснения этой неприемлемой ситуации». Однако вопрос с «Жибек жолы» на двусторонней встрече министры, согласно сообщению МИД РФ, не обсуждали .

30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий обвинил Россию в незаконном вывозе около 500 тыс. т зерна с украинских территорий, над которыми установлен российский контроль. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что из-за действий России в украинских портах заблокированными остается порядка 20 млн т зерна. Глава МИД РФ и президент Владимир Путин опровергли эти сообщения. Мевлют Чавушоглу в ответ на заявление Украины о поставках украденных партий зерна в Турцию в начале июня уточнил: за все поставки есть счета-фактуры, в турецкие порты идет российское зерно.

Турция с «Жибек Жолы» оказалась меж двух огней, ее практически заставляли выбирать ту или иную сторону , считает журналист, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

— Мне кажется, Анкара сделала самое оптимальное — она придумала формулу, когда корабль просто не входит в порт Турции и не разгружается. Потому что при разгрузке, как мы понимаем, должна была пройти какая-то экспертиза и там уже было бы или плюс в сторону Украины, или плюс в сторону России . В любом случае здесь уже пришлось бы выбрать сторону, и история бы просто выросла в огромный ком проблем, — уточнил эксперт «Известиям».

Карты-бланш Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Несмотря на то, что Киев вызвал турецкого посла в МИД, это, по мнению Яшара Ниязбаева, не скажется на посредническом статусе Анкары. Она сможет донести свою нейтральную позицию и до Украины, и до России.

Турецкий политолог Керим Хас также уверен, что похолодания в отношениях Киева и Анкары из-за сухогруза не будет: «взлеты и падения в риторике часты, но общая стратегия в двухсторонних отношения не изменится».

— На Турцию идет большое давление со стороны Запада, в основном, от США, за ее связи с Россией. Эрдоган старается усидеть на двух стульях и, с одной стороны, не испортить отношения России, а с другой, сохранить свое лицо на Западе, поддерживая Киев, — пояснил эксперт «Известиям».

Он отметил, что Турция сейчас старается получить одобрение со стороны России для начала новой военной операции в Сирии . «Поэтому у Эрдогана нет роскоши портить свои отношения с Москвой или рисковать ими».

Не разминировать, так передать карты

В начале июня глава МИД РФ заявил, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов для выхода из них судов с продовольствием. Проблем со стороны России в этом плане, как подчеркнул министр, нет — выйти им мешают украинские минные поля .

Высокопоставленный осведомленный источник «Известий» сообщил, что Москва предложила Киеву передать карты мин в акватории Черного моря турецким военным.

— Киев отказался от первоначальной договоренности по разминированию, так как опасается, что после этого российские военные возьмут Николаев и Одессу. Тогда Россия предложила: не хотите разминировать, передайте украинские минные карты Турции , чтобы она помогла организовать маршруты вывоза зерна из украинских портов до Босфора, — уточнил источник.

По его словам, посредником в этом вопросе выступает также ООН в лице генсека Антонио Гутерреша.

Украина, добавил собеседник, хочет, чтобы в этом процессе участвовала не только Турция, но и другие страны НАТО.

Карты-бланш Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Альянс, в особенности Великобритания, также хотят участвовать в обеспечении вывоза украинского зерна. НАТО уже предложило Турции разместить в Стамбуле свой оперативный штаб либо подключиться к создающемуся контрольному центру под эгидой ООН. Более того, они хотят ввести в Черное море свои корабли для контроля вывоза зерновых, но на этот шаг Анкара не пойдет, — заключил источник.

«Известия» обратились за комментарием в пресс-службу НАТО и МИД Турции.

Яшар Ниязбаев также считает, что А нкара не хотела бы видеть страны НАТО в акватории Черного моря или чтобы они участвовали в таком проекте по вывозу украинского зерна.

— Турция понимает, что это расшатывает стабильность в Черном море, поэтому она не будет участвовать в подобном, потому что большие плюсы она увидела в своем нейтралитете, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Анкара с марта применила конвенцию Монтрё и закрыла черноморские проливы для военных судов всех стран, «но главным образом для стран НАТО», не входящих в этот бассейн.

Карты-бланш Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tolga Adanali

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз видит в политике Анкары стремление внести свой вклад в «урегулирование мирового продовольственного кризиса».

— Его разрешение возможно только при сотрудничестве Украины и России на определенных этапах. Конечно, сейчас это можно решить только при участии Турции как по сути единственного посредника, — заявил депутат «Известиям».

Политолог Керим Хас допускает, что Анкара может согласиться на создание оперативного штаба НАТО в Стамбуле .

— Но не для того, чтобы создать альтернативу российско-турецкому штабу , а параллельную структуру, чтобы координировать свои действия с НАТО и США, — резюмировал эксперт.

Сразу после переговоров Лаврова и Чавушоглу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара в ближайшие 10 дней активизирует переговоры по Черноморскому коридору. Точную дату политик не назвал.