Карты-бланш: как Москва предлагает Киеву решить проблему с зерном
Сергей Лавров прибыл на Бали, где провел переговоры с главами МИД Китая и Турции. С турецким коллегой шеф российской дипломатии обсудил проблему вывоза зерна из украинских портов: Анкара — главный посредник Москвы и Киева в этом вопросе. Источник «Известий», знакомый с ходом переговоров, сообщил: Украина отказалась от предложенного Москвой и Анкарой разминирования своей акватории — это, по мнению Киева, может ослабить защиту украинских портов от России. Москва в ответ предложила Украине, чтобы та вместо разминирования передала карту минных полей Турции как стране-посреднику — для безопасного вывоза зерновых. О реакции на такое предложение неизвестно. Источник добавил: участвовать в этих вопросах хочет и НАТО: альянс намерен создать свой оперштаб в Стамбуле для контроля вывоза зерна.
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Основная программа Сергея Лаврова и выступление на встрече министров иностранных дел запланированы на 8 июля. Глава МИД РФ в основной программе выступит 18-м, а первыми — страны G7. Такую очередность, пояснили два источника «Известий», предложила Индонезия как принимающая сторона.
— Это компромиссная позиция. Первыми выступать будут представители Запада, по сути «Большая семерка» плюс Южная Корея и Австралия. За ними уже Индия, Китай, ЮАР и другие члены БРИКС+, включая Россию, — пояснил осведомленный собеседник «Известий».
Его слова подтвердил другой источник, также знакомый с подготовкой мероприятия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в рамках совета министров иностранных дел «Группы двадцати» в Индонезии
— США заявили, что намерены игнорировать все мероприятия с участием российского министра. Индонезийцы решили дать им сначала выступить, а потом уже пусть сами решают оставаться на выступление главы МИД России или нет. Неизвестно, будут ли США присутствовать на запланированном ужине глав МИД «двадцатки», ведь министр Лавров точно планирует там быть, — отметил источник.
Вся программа министров будет проходить в отеле «Мулиа» на самой южной оконечности острова. Помимо собственно 20 министров крупнейших экономик мира на саммит также приехали политики из Фиджи, Новой Зеландии и Африки.
Перед входами на территорию дежурят военные на БТР — это не повышенные, а стандартные меры безопасности для мероприятий подобного уровня. Тем более, что в истории Бали уже были теракты: в 2002 и 2005 годах в курортных городах Денпасаре и Куте произошла серия атак, унесшая жизни свыше 300 человек. Ответственность на себя взяли местные ячейки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).
Зерновой посредник
Переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошли в первый день министерского съезда, дипломаты обменялись мнениями «по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине», сообщил сайт МИД России. Они подчеркнули важность координации по линии МИДов и минобороны двух стран для «обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных». Затронули и «взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур».
Эта многосторонняя структура — готовящиеся четырехсторонние переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по вывозу зерна. Их ждут с 8 июня.
Встреча Лаврова с Чавушоглу прошла на фоне освобождения сухогруза под российским флагом «Жибек Жолы» в турецком порту Карасу. Судно задержали 3 июля. Посол Украины в Анкаре Василий Бондар сообщил: это произошло по требованию его страны, которая заявила, что на судне из Бердянска под российским флагом везут украинское зерно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
6 июля стало известно, что «Жибек жолы» разрешили покинуть Карасу. Украинский МИД на следующий день вызвал посла Турции в Киеве для «разъяснения этой неприемлемой ситуации». Однако вопрос с «Жибек жолы» на двусторонней встрече министры, согласно сообщению МИД РФ, не обсуждали.
30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий обвинил Россию в незаконном вывозе около 500 тыс. т зерна с украинских территорий, над которыми установлен российский контроль. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что из-за действий России в украинских портах заблокированными остается порядка 20 млн т зерна. Глава МИД РФ и президент Владимир Путин опровергли эти сообщения. Мевлют Чавушоглу в ответ на заявление Украины о поставках украденных партий зерна в Турцию в начале июня уточнил: за все поставки есть счета-фактуры, в турецкие порты идет российское зерно.
Турция с «Жибек Жолы» оказалась меж двух огней, ее практически заставляли выбирать ту или иную сторону, считает журналист, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.
— Мне кажется, Анкара сделала самое оптимальное — она придумала формулу, когда корабль просто не входит в порт Турции и не разгружается. Потому что при разгрузке, как мы понимаем, должна была пройти какая-то экспертиза и там уже было бы или плюс в сторону Украины, или плюс в сторону России. В любом случае здесь уже пришлось бы выбрать сторону, и история бы просто выросла в огромный ком проблем, — уточнил эксперт «Известиям».
Несмотря на то, что Киев вызвал турецкого посла в МИД, это, по мнению Яшара Ниязбаева, не скажется на посредническом статусе Анкары. Она сможет донести свою нейтральную позицию и до Украины, и до России.
Турецкий политолог Керим Хас также уверен, что похолодания в отношениях Киева и Анкары из-за сухогруза не будет: «взлеты и падения в риторике часты, но общая стратегия в двухсторонних отношения не изменится».
— На Турцию идет большое давление со стороны Запада, в основном, от США, за ее связи с Россией. Эрдоган старается усидеть на двух стульях и, с одной стороны, не испортить отношения России, а с другой, сохранить свое лицо на Западе, поддерживая Киев, — пояснил эксперт «Известиям».
Он отметил, что Турция сейчас старается получить одобрение со стороны России для начала новой военной операции в Сирии. «Поэтому у Эрдогана нет роскоши портить свои отношения с Москвой или рисковать ими».
Не разминировать, так передать карты
В начале июня глава МИД РФ заявил, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов для выхода из них судов с продовольствием. Проблем со стороны России в этом плане, как подчеркнул министр, нет — выйти им мешают украинские минные поля.
Высокопоставленный осведомленный источник «Известий» сообщил, что Москва предложила Киеву передать карты мин в акватории Черного моря турецким военным.
— Киев отказался от первоначальной договоренности по разминированию, так как опасается, что после этого российские военные возьмут Николаев и Одессу. Тогда Россия предложила: не хотите разминировать, передайте украинские минные карты Турции, чтобы она помогла организовать маршруты вывоза зерна из украинских портов до Босфора, — уточнил источник.
По его словам, посредником в этом вопросе выступает также ООН в лице генсека Антонио Гутерреша.
Украина, добавил собеседник, хочет, чтобы в этом процессе участвовала не только Турция, но и другие страны НАТО.
— Альянс, в особенности Великобритания, также хотят участвовать в обеспечении вывоза украинского зерна. НАТО уже предложило Турции разместить в Стамбуле свой оперативный штаб либо подключиться к создающемуся контрольному центру под эгидой ООН. Более того, они хотят ввести в Черное море свои корабли для контроля вывоза зерновых, но на этот шаг Анкара не пойдет, — заключил источник.
«Известия» обратились за комментарием в пресс-службу НАТО и МИД Турции.
Яшар Ниязбаев также считает, что Анкара не хотела бы видеть страны НАТО в акватории Черного моря или чтобы они участвовали в таком проекте по вывозу украинского зерна.
— Турция понимает, что это расшатывает стабильность в Черном море, поэтому она не будет участвовать в подобном, потому что большие плюсы она увидела в своем нейтралитете, — пояснил эксперт.
Он напомнил, что Анкара с марта применила конвенцию Монтрё и закрыла черноморские проливы для военных судов всех стран, «но главным образом для стран НАТО», не входящих в этот бассейн.
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз видит в политике Анкары стремление внести свой вклад в «урегулирование мирового продовольственного кризиса».
— Его разрешение возможно только при сотрудничестве Украины и России на определенных этапах. Конечно, сейчас это можно решить только при участии Турции как по сути единственного посредника, — заявил депутат «Известиям».
Политолог Керим Хас допускает, что Анкара может согласиться на создание оперативного штаба НАТО в Стамбуле.
— Но не для того, чтобы создать альтернативу российско-турецкому штабу, а параллельную структуру, чтобы координировать свои действия с НАТО и США, — резюмировал эксперт.
Сразу после переговоров Лаврова и Чавушоглу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара в ближайшие 10 дней активизирует переговоры по Черноморскому коридору. Точную дату политик не назвал.