В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»

Встреча в Стамбуле военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась. Об этом сообщило в среду, 13 июля, минобороны Турции.

Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Министерство обороны России, которое принимает участие в четырехсторонних переговорах в турецком Стамбуле представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

11 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.