В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»
Встреча в Стамбуле военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась. Об этом сообщило в среду, 13 июля, минобороны Турции.
Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.
Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Министерство обороны России, которое принимает участие в четырехсторонних переговорах в турецком Стамбуле представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов.
11 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.
В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.
Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.