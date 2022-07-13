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В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»

В Стамбуле завершились переговоры по вопросу вывоза зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry
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Встреча в Стамбуле военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась. Об этом сообщило в среду, 13 июля, минобороны Турции.

Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины
Но Москва будет досматривать их вместе с Турцией, чтобы не допустить ввоза оружия

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Министерство обороны России, которое принимает участие в четырехсторонних переговорах в турецком Стамбуле представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

11 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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