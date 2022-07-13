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Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна

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Фото: РИА Новости/пресс-служба минобороны Турции
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Министерство обороны России на переговорах в турецком Стамбуле представило предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Об этом в среду, 13 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — отметил он.

Отмечается, что представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

11 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных переговоров для вывоза зерна.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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