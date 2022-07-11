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Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос создания зерновых коридоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили 11 июля в администрации турецкого лидера.

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«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со <специальной военной операцией> на Украине и созданием безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — заявили в пресс-службе.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает работать над подготовленным ООН планом по поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он также предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной.

Ранее в этот же день Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они также обсуждали создание безопасных коридоров для транспортировки зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

7 июля Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Лавров отмечал, в свою очередь, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины.

1 июля Эрдагон сообщил, что в Турции началась подготовка к переговорам с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые пройдут по телефону.

Еще 30 июня президент РФ указал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

18 июня о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

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