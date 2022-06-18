В Киеве назвали сроки возобновления переговоров с Москвой

Украина может возобновить переговоры об условиях мирного соглашения с Россией в конце августа. Об этом 18 июня заявил глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью «Голосу Америки» (радиостанция внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Как он объяснил, позиция Киева за столом переговоров должна измениться именно к концу лета. Украина будет говорить с позиции силы, подчеркнул Арахамия, так как именно в августе возможно контрнаступление украинских боевиков.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках», — добавил Арахамия.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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