Песков обвинил Киев в «замораживании» переговорного процесса с Москвой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 июня заявил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры. Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — сказал он «РИА Новости».

Днем ранее Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после подготовки финального документа.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Киевом, если тот решит вернуться за стол переговоров.

На Украине также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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