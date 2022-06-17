На Украине признали неготовность к дипломатическому решению конфликта

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 июня заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине еще не пришло.

Он отметил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией.

«Мы ждем с нетерпением того дня, <…>. Но этот момент еще не настал», — сказал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

Накануне глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Киевом, если тот решит вернуться за стол переговоров.

На Украине также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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