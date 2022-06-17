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На Украине признали неготовность к дипломатическому решению конфликта

Кулеба: время дипломатии для решения конфликта на Украине не пришло
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Фото: ТАСС/Максим Гучек
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 июня заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине еще не пришло.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Он отметил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией.

«Мы ждем с нетерпением того дня, <…>. Но этот момент еще не настал», — сказал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

Накануне глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Киевом, если тот решит вернуться за стол переговоров.

На Украине также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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