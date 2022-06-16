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Мединский назвал трагедией для украинского народа паузу в переговорах с РФ
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Мединский назвал трагедией для украинского народа паузу в переговорах с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пауза в переговорах РФ с Украиной является трагедией для украинского народа. Об этом в четверг, 16 июня, заявил журналистам глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«[Переговорный процесс] прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза. Эта пауза вне всякого сомнения весьма трагична для народа Украины», — сказал он.

Мединский подчеркнул, что Украина не ответила на предложения России по мирному урегулированию. По его словам, проект мирного договора между странами был согласован в апреле на 75%.

Он также отметил, что вопрос о восстановлении переговоров России и Украины следует задать Киеву, Россия открыта к ним.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко также сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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