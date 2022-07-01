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Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Турции начата подготовка к переговорам с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые пройдут по телефону. Об этом сообщил 1 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — заявил Эрдоган журналистам.

26 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна. Он пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок, над планом которых уже идет работа.

17 июня посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю. Также он добавил, что успех возможен только при условии согласия Украины на конструктивное сотрудничество, прежде всего путем согласия на снятие установленных украинской стороной мин.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что Эрдоган намерен в ближайшую неделю провести переговоры с президентом России и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также «зерновую проблему».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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