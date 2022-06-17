Антонов поблагодарил Анкару за содействие в вопросе поставок через Черное море

Российский посол в США Анатолий Антонов в пятницу, 17 июня, поблагодарил руководство Турции за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

«Благодарны нашим турецким партнерам за внимание к проблеме восстановления транспортировки продовольствия по Черному морю, выражаемую Анкарой готовность содействовать поиску решения», — написал дипломат в статье для журнала The National Interest «Россия заинтересована в стабилизации рынка продовольствия».

По его словам, успех возможен только при условии согласия Украины на конструктивное сотрудничество, прежде всего, путем согласия на снятие установленных украинской стороной мин.

«Призываем еще раз вчитаться в недавнее заявление президента России Владимира Путина (от 3 июня) и министра иностранных дел Сергея Лаврова (от 8 июля) о том, что Россия гарантирует безопасность подобных маршрутов и не будет использовать из в интересах спецоперации. Вывод — с нашей стороны препятствий нет. Мяч — на стороне Киева.

Антонов также добавил, что уже очищен и начал работать порт в Мариуполе. Начиная с марта, силами Военно-Морского флота РФ ежедневно организуются гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор.

Ранее, 12 июня, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в ближайшую неделю провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также «зерновую проблему». По его словам, Турция на данный момент не испытывает проблем из-за перебоев в поставках сельхозпродукции из России и с Украины. Кроме того, сама страна, как отметил турецкий лидер, располагает 5 млн т пшеницы, но хотела бы увеличить объемы ее запасов.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ждет от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов. Он также отметил, что во время переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита последнего в Турцию также обсуждалась тема снятия ограничений на поставки украинского зерна.

9 июня Лавров по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

До этого, 6 июня, Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.