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Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна. Такое заявление в пятницу, 8 июля, сделал глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров.

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«Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», — указал Лавров.

Он также отметил, что военные играют основную роль в переговорах по вывозу зерна из черноморских портов.

Кроме того, по словам главы российского МИД, РФ готова к переговорам с Украиной и Турцией по теме вывоза украинского зерна. Он отметил, что у Москвы есть все решения.

Лавров подчеркнул, что если Запад хочет не переговоров, а победы Киева на поле боя, то говорить не о чем, потому что он «этими своими подходами» по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу.

6 июля стало известно, что Россия в этом году планирует экспортировать около 50 млн т зерна. В сообщении отмечалось, что Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 млн т.

В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов указал, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

9 июня Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Глава государства добавил, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом он поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

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