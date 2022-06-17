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Россия способна увеличить объем поставок зерна до 50 млн тонн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российская Федерация способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Как заявил российский лидер Владимир Путин 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 млн т.

Путин отметил, что в Европе бюрократические механизмы работают, как жернова на мельнице в XVIII веке, и власти европейских стран, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из России.

Зреть в корне: Минсельхоз готовится повысить вывозную пошлину на зерно
Как это скажется на внутреннем рынке и ценах на пшеницу

«США ввели санкции на наше зерно, но потом открутили назад. А Евросоюз — нет. У них бюрократия медленнее работает», — указал президент.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски — захеджированы. Кроме того, Песков заявил, что ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

Российский посол в США Анатолий Антонов также указал, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

13 июня агентство Bloomberg сообщило, что власти США призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России. При этом подобные стремления американского правительства не афишируются. По данным агентства, экспорт удобрений из РФ в этом году сократился на 24%, что в 2022 году может сказаться и на урожайности следующего года.

9 июня Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Глава государства добавил, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом он поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В настоящее время Минсельхоз рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на зерно на 10%. Такая мера призвана стабилизировать цены на внутреннем рынке. Она будет принята, если среднемировая цена на пшеницу превысит $375 за тонну, а кукурузы и ячменя — $350. Сейчас подорожанию зерна способствует высокий спрос в мире.

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