Bloomberg рассказал о призывах властей США закупать больше российских удобрений

Власти Соединенных Штатов Америки призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России. При этом подобные стремления американского правительства не афишируются. Об этом в понедельник, 13 июня, со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

В статье говорится, что опасения компаний по поводу антироссийских санкций привели к сокращению закупок и перевозок, что провоцирует рост цен на продовольствие в мире.

Рассеять страхи компаний не смогли даже исключения в ограничениях на ведение бизнеса с Россией. Дело в том, что грузоотправители, банки и страховщики опасаются, что могут непреднамеренно нарушить ограничительные правила.

По данным Bloomberg, экспорт удобрений из РФ в этом году сократился на 24%. Агентство пишет, что сокращение поставок удобрений в 2022 году может сказаться и на урожайности следующего года.

В статье также указывается на парадоксальное положение чиновников из США, пытающихся найти способ стимулировать сотрудничество по вопросу поставок удобрений. Однако представители отрасли грузоперевозок заявили агентству, что для урегулирования ситуации нужны более согласованные международные усилия.

Согласно источникам Bloomberg, Штаты отправляли в Москву в начале июня представителя на переговоры с участием ООН, которые касались вопросов поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Песков также подчеркнул, что невозможность вывоза зерна из украинских портов связана с действиями украинских властей, которые их заминировали.

Удобрения резко подорожали в связи в введением стран Запада санкций против России после начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Евросоюз ограничил их импорт в апреле. Также ЕС ограничил импорт калийных удобрений из Белоруссии.

В конце февраля ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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