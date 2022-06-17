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Песков отметил способность России обеспечить себя продовольствием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Благодаря тем мерам, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, все эти риски были захеджированы. Мы полностью обеспечиваем наши потребности, с лихвой — таким образом, чтобы не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания», — высказался Песков в интервью «РИА Новости».

Кроме того, Песков заявил, что ситуация с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

Таким образом он прокомментировал обвинения Запада в сторону России о том, что она якобы ответственна за наступающий мировой продовольственный кризис. В частности, страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины, что якобы стало причиной роста цен на продовольствие.

Обвинения Запада опроверг и президент России Владимир Путин, назвавший в качестве причин наступления продовольственного кризиса просчеты США и их партнеров в финансовой и энергетической политике. Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес России по ситуации с продовольствием являются блефом, и отметил, что Россия делает всё для преодоления кризиса продовольствия.

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