Чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке, власти могут повысить пошлину на поставки зерна за рубеж.

Как сказали «Известиям» в Минсельхозе, по состоянию на 27 мая 2022 года индикативная экспортная (то есть среднемировая) цена для пшеницы составила $373,2 за тонну, ячменя — $294,3, а кукурузы — $290,7.

Если эти показатели вырастут выше $375 для пшеницы и $350 для ячменя и кукурузы, пошлина увеличится на 10%, сообщили в министерстве.

Речь о применении «плавающей» экспортной пошлины, которую ведомство установило ранее. Ее взимают с разницы между двумя показателями: индикативной ценой и базовой (ее рассчитывает сам Минсельхоз, хотя министерство не поясняет, на основе каких данных).

Минсельхоз направил в правительство отчет о росте цен на сельхозпродукцию в прошлом месяце. «Известия» ознакомились с документом от 26 мая. В нем сказано, что средняя цена производителей на пшеницу третьего класса составила 15,7 руб./кг (+12,8% к маю 2021 года), пшеницу четвертого класса — 14,9 руб./кг (+14,8%). Стоимость других зерновых также повысилась: ячменя — на 16,6%, кукурузы — на 2,2%, гречихи — на 42,8%.

Подорожанию способствует высокий спрос на зерно в мире, отмечено в документе.

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Зреть в корне: Минсельхоз готовится повысить вывозную пошлину на зерно