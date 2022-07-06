РФ запланировала в этом году направить за рубеж около 50 млн т зерна

Россия в этом году планирует экспортировать около 50 млн т зерна. Об этом 6 июля заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия способствует укреплению продовольственной и энергетической безопасности, добросовестно выполняя свои контрактные обязательства. В этом году планируем направить за рубеж около 50 млн т зерна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 млн т.

В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов указал, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Как 13 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы. Кроме того, Песков заявил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

Тогда же агентство Bloomberg сообщило, что власти США призывают транспортные и сельхозкомпании закупать и перевозить больше удобрений из России. При этом подобные стремления американского правительства не афишируются. По данным агентства, экспорт удобрений из РФ в этом году сократился на 24%, что в 2022 году может сказаться и на урожайности следующего года.

9 июня Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Глава государства добавил, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом он поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.