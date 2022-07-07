Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине

Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться». Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций.

Глава государства также отметил, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет», — указал российский лидер.

Путин также указал, что в западных странах утверждают, что это Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Президент России обратил внимание, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

29 июня президент России назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

В тот же день глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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