Для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине необходимо создать международный трибунал. С таким предложением выступил в среду, 29 июня, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Трибунал должен быть не просто российским, а международным. Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным», — сказал он, выступая на сессии «Мир и право» Петербургского международного юридического форума.

Союзниками в создании таких международных судебных организаций, по его мнению, мог бы стать целый ряд международных организаций — СНГ, БРИКС и ШОС.

Как считает глава СК РФ, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

Днем ранее в рамках форума Бастрыкин напомнил, что с 2014 года СК РФ документирует преступления украинских силовиков. В частности, с момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних.

По словам главы ведомства, для работы непосредственно в Донбассе привлечена большая группа следователей, криминалистов и экспертов Следственного комитета, насчитывающая порядка 300 сотрудников. На данный момент возбуждены сотни уголовных дел.

20 июня сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Среди них — дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василия Шитри, который в апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, совершил не менее 20 выстрелов в мирных жителей.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. Позднее о проведении трибуналов заявили в ЛНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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