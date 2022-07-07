Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева
Изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
Глава государства пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает все, чтобы помочь им.
«Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают», — заявил Владимир Путин.
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