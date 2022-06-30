Путин назвал геноцидом действия киевских властей в Донбассе

Действия украинских властей в Донбассе являются геноцидом. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин.

Обращаясь к участникам Петербургского международного юридического форума, он заверил, что Россия нацелена на объединение усилий по жизненно важным темам, таким как климатическая повестка и борьба с голодом.

«Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе, <...> а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества.

17 июня Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

До этого, 12 апреля, Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».