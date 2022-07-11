Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор в главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 11 июля сообщает турецкий портал TRT Haber со ссылкой на администрацию Эрдогана.

«Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», — передает портал.

Также президент Турции в ходе разговора с Путиным заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен путем мирных переговоров. Для этого Эрдоган сообщил о готовности Турции «внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса».

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

7 июля Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Лавров отмечал, в свою очередь, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины.

1 июля Эрдагон сообщил, что в Турции началась подготовка к переговорам с президентами России и Украины — Путиным и Владимиром Зеленским, которые пройдут по телефону.

Еще 30 июня президент РФ указал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

18 июня о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.