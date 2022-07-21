Соглашение о создании зернового коридора могут подписать 22 июля в Стамбуле

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 21 июля анонсировала подписание в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. Датой подписания документа назначена пятница, 22 июля.

«Соглашение об экспорте зерна (с Украины. — Ред.) будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша» — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля).

Ранее в этот же день замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о продолжении переговорного процесса между РФ, Турцией и Украиной по поводу экспорта зерна.

20 июля представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров указал на планы осуществлять экспорт зерновых из портов Одесса, Южный и Черноморск. Тогда же сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

19 июля в Тегеране прошли переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал позицию России по решению вопроса с зерном положительной и конструктивной.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.