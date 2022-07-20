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Член украинской делегации Умеров назвал порты для экспорта зерна

Член украинской делегации Умеров: вывозить зерно будут из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Экспорт зерна с Украины будут осуществлять из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Об этом в среду, 20 июля, заявил представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

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