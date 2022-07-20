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Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Иране

Эрдоган: встреча с Путиным в Тегеране была содержательной и продуктивной
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране были содержательными и продуктивными. Об этом 20 июля заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, полезным стало как общение в астанинском формате, так и двусторонняя встреча политиков, отмечает телеканал Haber Turk.

Также в среду Эрдоган отметил, что меморандум по зерновому вопросу может быть подписан на текущей неделе на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН. Президент Турции уточнил, что несколько раз обсуждал вопрос экспорта украинского зерна через Черное море с президентами РФ и Украины.

Накануне Путин заявил, что саммит по Сирии в Тегеране был конструктивным и полезным. В совместном заявлении РФ, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем, отметил он.

На саммите стороны пришли к выводу, что США должны покинуть Сирию. Также во вторник президент России пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

С президентом Турции российский лидер обсудил проблему вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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