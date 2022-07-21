В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну
Переговоры России, Турции, Украины и ООН по зерну продолжаются в формате видеосвязи. Об этом 21 июля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, стороны подходят к переговорам конструктивно и динамично.
«Поэтому надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — сказал он.
Также он поделился мнением, что вопросы экспорта украинского и российского зерна должны решаться параллельно.
«Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить», — подчеркнул дипломат.
Даты очной встречи сторон по вопросу украинского зерна в Стамбуле пока нет, отметил дипломат.
Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.
Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.