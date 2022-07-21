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В МИД России сообщили о продолжении переговоров по зерну

Замглавы МИД РФ Руденко: переговоры России, Турции, Украины и ООН по зерну идут в видеоформате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Переговоры России, Турции, Украины и ООН по зерну продолжаются в формате видеосвязи. Об этом 21 июля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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По его словам, стороны подходят к переговорам конструктивно и динамично.

«Поэтому надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — сказал он.

Также он поделился мнением, что вопросы экспорта украинского и российского зерна должны решаться параллельно.

«Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить», — подчеркнул дипломат.

Даты очной встречи сторон по вопросу украинского зерна в Стамбуле пока нет, отметил дипломат.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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