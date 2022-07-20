Вашингтон надеется на продолжение переговоров об экспорте украинского зерна

Согласно оценке Организации Объединенных Наций (ООН) переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила 20 июля постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

«Как я слышала от Генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша], по его оценкам, переговоры идут хорошо. Мы надеемся, что так и продолжится, и ждем результатов», — сказала она на слушаниях в комитете сената американского конгресса по международным отношениям.

При этом она добавила, что Соединенные Штаты также продолжают искать другие возможности для экспорта зерна с Украины.

Ранее в среду сообщалось, что план ООН подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном. Безопасные маршруты уже определены, однако конкретные порты не называются.

В этот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что меморандум по зерновому вопросу может быть подписан уже на текущей неделе во время встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН.

Накануне, 19 июля, президент России Владимир Путин обсудил вопрос организации поставок зерна с президентом Турции. Переговоры состоялись в Тегеране в рамках встречи глав государств — гарантов астанинского процесса.

До этого, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.