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Великобритания, США и ЕС ослабили санкции против РФ в области сельского хозяйства

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Великобритания, Евросоюз и США ослабили санкции против России в области сельского хозяйства, чтобы облегчить процесс попадания российского продовольствия и удобрений на рынки развивающихся стран для недопущения голода в мире. Об этом говорится в их совместном заявлении от 14 ноября.

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В заявлении отмечается, что под цели антироссийских санкций не подпадает продовольственный сектор или удобрения. В связи с этим Лондон, Брюссель и Вашингтон предоставили соответствующие разъяснения отрасли и партнерам.

«Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие факторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрения на мировые [рынки]. <...> Мы призываем наших глобальных партнеров, а также отрасли и услуги, вовлеченные в сельскохозяйственную торговлю, ознакомиться с этими положениями, действовать в соответствии с ними, доставлять украинское и российское продовольствие и удобрения для удовлетворения острого спроса и продолжать продвигать доступность продовольствия для всех», — указано в заявлении.

12 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Вершинин добавил, что Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Тогда он указал на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

11 ноября в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

7 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

Еще в конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.

В настоящее время обсуждается вопрос о продлении продовольственной сделки. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение Москвы по этому вопросу будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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