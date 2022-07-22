Генсек ООН и Шойгу подписали меморандум о поставках российского зерна

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом 22 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — заявил Гуттериш.

Перед подписанием документа он также отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в частности в Закавказье.

Ранее в этот день стало известно, что делегация Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.