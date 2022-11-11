В ООН призвали снять ограничения с удобрений и продовольствия из РФ

ООН призывает в ускоренном порядке снять ограничения на экспорт удобрений и продовольствия из РФ. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявили в офисе генерального секретаря международной организации Антониу Гуттериша.

Отмечается, что на позицию ООН по данному вопросу повлияли переговоры с российской делегацией в Женеве, прошедшие ранее днем. На встрече стороны обсудили детали зерновой сделки.

«Согласованная повестка была полностью реализована. Во время обсуждений речь шла о продвижении в облегчении беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, из РФ на глобальные рынки», — сообщили в международной организации по завершении переговоров.

Кроме того, стало известно, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в республику Малави в течение ближайшей недели.

Ранее в пятницу исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли подчеркнул важность продуктовой сделки и заявил, что все государства должны сотрудничать ради ее продления вне зависимости от текущих отношений с РФ.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о достигнутом взаимопонимании с ООН по поводу зерновой сделки, однако не стал анонсировать конкретные шаги в данном направлении.

7 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России добиться отмены ограничений на вывоз российского продовольствия в ближайшее время.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Пролонгация зерновой сделки должно состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.