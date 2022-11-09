В МИДе назвали условие для продления зерновой сделки

Продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. Об этом заявила в среду, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

«Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. <...> США и Евросоюз продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки», — сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что сделка была пакетной, именно так ее предложил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в этом месяце замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Позднее, в начале ноября, Минобороны России сообщило, что страна возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе после того, как российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.