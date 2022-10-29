В Минобороны сообщили о задействовании Киевом в атаке на Севастополь 16 беспилотников

В утренней атаке Киева на Севастополь были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Об этом заявил 29 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня в 4:20 утра киевским режимом была проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», — рассказал он.

Конашенков отметил, что в ходе отражения атаки было уничтожено на внешнем рейде Севастополя четыре морских украинских беспилотных аппарата, на внутреннем рейде было уничтожено еще три аппарата.

По его словам, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева были военные объекты Черноморского флота. Он отметил, что это была самая массированная за всё время спецоперации атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты.

По информации главы города, в результате произошедшего пострадавших нет, объекты гражданской инфраструктуры также не пострадали.

Накануне по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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