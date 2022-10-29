Глава Севастополя назвал объекты флота целью атаки беспилотников ВСУ

Целью Киева в ходе утренней атаки в Севастополе были военные объекты Черноморского флота (ЧФ), сообщил 29 октября губернатор города Михаил Развожаев.

«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — рассказал он журналистам.

По его словам, это была самая массированная за всё время спецоперации атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты.

В субботу корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По словам Развожаева, атаки начались в 04:30. Их отражали разные системы ПВО. В результате все беспилотники были сбиты. Никто не пострадал. Объекты гражданской инфраструктуры также не пострадали.

Кроме того, в акватории Севастопольской бухты были уничтожены надводный беспилотник и БПЛА.

Накануне по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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