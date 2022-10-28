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Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму. Об этом пресс-служба ЧФ сообщает в пятницу, 28 октября, по итогам заседания Военного совета в Севастополе.

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Во встрече приняли участие командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пишет REGNUM.

«Военным советом флота были приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота», — говорится в сообщении.

Командующий флотом вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 26 октября, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, сообщается на сайте kp.ru.

В пресс-службе Кремля заявили, что все ракеты, запущенные в рамках тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает RT.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.

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